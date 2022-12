2 TRENDA U KOJA SE ŽENE KUNU SU NAJVEĆI PROMAŠAJ ZA DOČEK NG: Blogerka otkrila - Izgledaćete JEFTINO i DEMODE

Saznajte šta neće biti u trendu za doček Nove godine - učiniće da ozgledate jeftino i staromodno.

Izvor: Shutterstock/Anna Demianenko

Blogerka Sabina Kairova je uoči Nove godine otkrila koji trendovi će biti apsolutni promašaj i znak vrhunskog neukusa za doček 2023. Svetski influenseri su već otkrili šta će to biti moderno u narednoj godini, a šta će biti demode. Loša vest je da većina devojaka u Srbiji praktikuje neke od nepopularnih tretmana...

Dakle, pripremite se... Blogerka kaže da su 3D, 4D i 5D ekstenzije trepavica potpuni promašaj, a posebno ako izgledaju neprirodno i vidi se da su veštačke. Osim toga, svetlucavi ukrasi poput zvezdica i šljokica su apsolutni "no-no". Ovakva šminka je bila popularna prošle godine i sada će učiniti da izgledate demode. Još jedan trend koji je popularan među Srpkinjama poslednjih godina su jake obrve (do kojih većina dolazi uz pomoć brojnih vrsta tremana od japanskih, preko ruskih, do klasične tetovaže...), one koje u narodu nazivaju "čokoladnim bananicama".

"Glavna greška svih devojaka su 3D, 4D i 5D trepavice. One odmah govore da nemate ukusa i da izgledate jeftino. Ekstenzije vam narušavaju lepotu i čine da izgledate smešno. Time što ih nećete staviti, ne samo da ćete uštedeti, već ćete i učiniti da vaše prirodne trepavice budu kvalitetnije i duže. Jer je poznato da ovakvi tretmani ih uništavaju", napominje blogerka.

Sabina je dodala i da ne bi trebalo da stavljate na oči i lice svetlucave zvezde i šljokice.

"Obrve koje podsećaju na čokoladne bananice i šminka sa šljokicama su potpuni promašaj i čine da izgledate kao da ste se doterali za scenski nastup, a ne za žurku sa prijateljima. Jednostavno rečeno, izgledaćete jeftino", istakla je.