POLUDELA JER JE DOBILA NEOČEKIVANI POPUST NA GARDEROBU: Razlog je POSEBNA OZNAKA na računu - "Zar tako izgledam?"

Za razliku od mnogih, nije se obradovala kada je saznala da je dobila popust na kupljenu garderobu.

Izvor: TikTok/gigi_dolleyes

Kako je moguće da se neko ne raduje popustu? Nema pravila, sve je moguće. Jedna žena otkrila je da je otišla u poznati butik kako bi kupila novu garderobu, ni ne sluteći da će dobiti popust. Kako je objasnila, nije obraćala pažnju na račun jer je žurila da ode po svoju ćerku, a onda je u automobilu primetila posebnu oznaku na računu.

"Došla sam do kola i pogledala svoj račun, dao mi je popust i piše '55 plus utorak' od 10 odsto. Mislim, ne ljutim se jer je to 7,50 dolara koje nisam morala da platim, ali nije me ni pitao. Nije me pitao koliko imam godina. Izgledam li vam kao da imam 55? Bože, nadam se da ne. Izgledam li kao da imam 55?", zabrinuto je pitala žena kojoj je butik dodelio popust zbog godina.

Možda se nadala da će dobiti drugačije odgovore, ali mnogi su napisali da zaista tako i izgleda. "Da, definitivno tako izgledate, "Moja mama ima 62 godine, ali vi izgledate starije od nje", "Ne znam koliko godina imate, ali ja bih takođe rekla da imate 55", "Vi mislite da izgledate mlađe?", glasili su komentari, a onda se javila i jedna radnica iz butika:

"Ja radim na kasi i mi ne smemo da pitamo kupce za godine. To je protiv pravila kuće", istakla je. Dženifer, žena koja je dobila popust, nije se na kraju oglasila i otkrila koliko zaista ima godina. Ipak, izgleda da ženama mnogo više znači kompliment nego jeftinije krpice. Pogledajte: