ŽIVITE ZAJEDNO, A NISTE U BRAKU - TO JE GRIJEH! Stanodavac odbio da izda stan mladom paru - ni žena mu nije ostala dužna

Jedan stanodavac odbio je da izda stan mladom paru jer nisu u braku!

Izvor: Christina Mayo/News AU

Većina stanodavaca ima svoje uslove prilikom iznajmljivanja nekretnine, što je potpuno u redu jer je njihova svojina. Dok jedni zahtjevaju da novi ukućani ne budu pušači ili da su samci, ima i onih sa nesvakidašnjim uslovima.

Pa tako, jedna priča koja stiže iz Amerike, mnoge je začudila i zapitala da li je to što stanodavac traži od njih prihvatljivo. Naime, od jednog mladog para stanodavac je zatražio da odgovore na upitnik prilikom prijavljivanja za iznajmljivanje stana. To za njih nije bilo ništa čudno, sve dok stanodavac nije zatražio da izraze svoju vjeroispovjest. Međutim, pristali su na to i odgovorili da su takođe hrišćani kao i on.

Izvor: Christina Mayo/News AU

Međutim, nakon par dana od popunjavanja formulara, na imejl im je stigao neočekivani odgovor, sada već nesuđenog gazde:

"Brzo sam pregledao vašu prijavu i odmah sam znao da ne mogu da vam odobrim iznajmljivanje stana. Oboje kažete da ste Hrišćani. U tom slučaju, oboje bi trebalo da znate da je zajednički život izvan braka grijeh", napisao je stanodavac, a zatim citirao odlomak iz Biblije, tvrdeći da su oboje slobodni u donošenju sopstvenih izbora, ali da podržavaju izbore koji nisu u skladu sa vjerom. Međutim, kako gazda tvrdi, da nisu označili polje da su Hrišćani, on bio pristao da im izda stan, a zatim je usledio odgovor žene:

"Dakle, pošto smo bili iskreni u vezi sa prijavom kao što ste tražili, nećete dalje da pregledate i razmislite, vi donosite presudu i sigurna sam da se to Bogu ne bi svidjelo, to je samo po sebi grijeh", odgovorila je žena, međutim ni stanodavac im u prepisci nije ostao dužan, te je rekao da je kod njih sve pošlo "naopako" zbog njihovog grijeha - odnosno toga što se nisu vjenčali.