DOBIO OTKAZ KADA JE REKAO DA IMA RAK! Bio je voditelj 18 godina - Srce mi je slomljeno! Ovako se pravdaju iz produkcije

Voditelj emisije "Mjesto pod suncem", Džoni Irvin, doživio je veliki šok kada je saznao da mu producenti zbog bolesti neće produžiti ugovor.

Džoni Irvin otkrio je da su mu ljekari prognozirali da će živjeti još šest mjeseci, a ostao je u šoku kada je svojim saradnicima saopštio da ima rak u terminalnoj fazi, a zatim je dobio otkaz. Voditeljskim poslom bavio se 18 godina. Irvin je opisao kako je primio lošu vijest od nadređenih u teškom životom trenutku. On je ispričao da ga je produkcija Freeform "isplatila za ostatak sezone i nije obnovila njegov ugovor", ocjenjujući taj potez "niskim".

Rak je voditelju dijagnostikovan 2020. godine, ali svoju dijagnozu nije javno objavio do nedavno - "Mogao sam da radim na emisiji 'Escape to the Country' i putujem na nekoliko dana. Kada su mi rekli da ne mogu, srce mi je bilo slomljeno. To što više ne radim na emisiji uticalo je na moje mentalno zdravlje. Sada sam porodičan čovjek, ali volim da budem voditelj, putujem i zarađujem novac za svoju porodicu. Nisu mislili na mene", rekao je Džoni za "The Sun" i dodao da su mu brzo našli i zamjenu.

"Nakon dvije nedelje, nova osoba preuzela je emisiju. Mislim da sam nakon 18 godina zaslužio malo više poštovanja. To je ipak bio moj prvi televizijski posao", dodao je voditelj. Freeform i Channel 4, na kojem se emisija prikazuje, rekli su da "nijedan kamen nije ostao neprevrnut" u potrazi za načinom da on ostane, ali nisu mogli da dobiju osiguranje.

"Iako nismo mogli da nastavimo da snimamo s njim u inostranstvu, drago nam je što je mogao da ostane kao dio našeg tima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Mi, naravno, razumijemo koliko to mora da bude frustrirajuće za njega u ovom nevjerovatno teškom trenutku", napisali su u saopštenju.

Irvin je oženjen i ima sinove, blizance, i još jednog naslednika. Irvin je voditelj emisije "A Place in the Sun" od 2004. godine, a od 2010. pojavljuje se u emisiji "Escape to the Country" na BBC One.