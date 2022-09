OVU HRANU NIKADA NE TREBA DA JEDETE POSLIJE 10 UVEČE: Nećete oka sklopiti, a mnogi su vam rekli da je zdrava opcija!

Ukoliko želite da imate miran i čvrst san, određenu hranu ne bi trebalo da jedete poslije deset sati uveče.

Ukoliko ste previše umorni, a uporno ne možete da zaspite, možda se problem krije u hrani koju ste neposredno prije spavanja jeli. Namjernice koje jedemo uveče igraju veliku ulogu kada je san u pitanju.

Ako obično liježete oko ponoći, obratite pažnju na hranu koju ne bi trebalo da jedete poslije deset sati uveče:

VOĆE

Većina nas voće smatra zdravijom alternativom za desert, ali to je greška, posebno ako ćete ga jesti pre spavanja. Voće sadrži puno šećera koji uzrokuje probavne smetnje i može da vam stvori nelagodu na duže vreme.

SLADOLED

Ono što može izgledati kao odlična opcija prije spavanja je možda razlog zašto ostajete budni do kasno, osjećajući se neprijatno. Sav šećer u sladoledu na kraju vas ispunjava energijom i snagom, ostavljajući vam širom otvorene oči. Pored toga, sladoled ima dosta kalorija koje će se tokom noći samo taložiti.

SLATKIŠI

Jedna bombona ili čokoladica ne izgledaju tako štetno pred spavanje. Studije pokazuju da jedenje slatkiša prije spavanja može da izazove noćne more. Šećer u njima čini vaš um podložnijim košmarnim moždanim talasima. Čokolada je puna šećera i masti, a ponekad može da sadrži i kofein. To dovodi do neprospavanih noći.

CRVENO MESO

Ukoliko volite da jedete crveno meso za večeru, pobrinite se da ga konzumirate najmanje tri sata prije spavanja. Crveno meso je prepuno proteina i masti, zbog kojih vaš sistem dugo radi na varenju. Ne samo da vam ovo neće dozvoliti da zaspite, već može da izazove neprijatnost i grčeve, ukoliko ne dozvolite da se dobro svari.

ZAČINJENA HRANA

Jedenje hrane koja je previše začinjena noću može da poveća količinu želudačne kiseline, što može dovesti do osjećaja peckanja u grudima i stomaku, zajedno sa nadimanjem i nelagodom. Nema šanse da ćete zaspati ubrzo nakon toga.

GAZIRANA PIĆA

Ljudi vole da svoje obroke prate hladnim gaziranim pićima. Međutim, sav šećer i kofein u njima mogu da budu razlog zašto večeras ne možete da sklopite oči. Osim toga, ne zaboravite na brojne pauze za mokrenje koje će biti neminovne tokom cijele noći.