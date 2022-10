DA LI JE BITNIJI KEŠ, LJUBAV ILI SE*S? EVO ŠTA NAJRADIJE BIRAJU: Pare nisu važne, naprave se - a ljubav sama dođe!

Na Tviteru je osvanula objava koja je mnoge natjerala na razmišljanje, a odgovori su bili podijeljini!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/tweet/Screenshot

Vremena i razmišljanja su se promijenila, te ono što je nekada bilo važno, danas više nije toliko bitno, ili za neke ipak jeste. Po pričama starijih, naših roditelja, ali baba i deda, prije su, pogotovo u ruralnim područjima i selima, brakovi bili unaprijed dogovoreni ili su nastajali iz interesa. Ali naravno, bilo je i onih iz čiste ljubavi!

Ali kakvo je stanje danas i šta je kod nas važnije: ljubav, seks ili keš? Upravo je takvo pitanje postavila jedna korisnica na Tviteru i natjerala mnoge da se zapitaju. Iako su mišljenja bila raznovrsna i podeljena, a neki su poželjeli sve tri stvari, evo šta su tačno Srbi rekli o tome:

"Ljubav. Bez ljubavi nije to to, a onda je i seks bomba. Pare nisu problem, one se naprave", napisao je jedan muškarac, dok je drugi smatrao da je novac važniji, jer ljubav sama dođe. Jedna žena je kako su godine odmicale mijenjala stavove po pitanju toga: "Prije 10 do 15 godina, birala sam ljubav. Prije do neku, seks. Danas, samo keš", napisala je ona.

Bilo je i romantika koji su smatrali da je ljubav najbitnija jer se s njom savladavaju sve nedaće u životu i da ako ima nje, imaće i svega ostalog, dok drugi nije odstupao od stava da novac riješava i ostale dvije stavke, odnosno ljubav i seks.

"Biram keš jer sam oženjen pa mi ljubavi i seksa ne fali. Pošalji mi keš što prije. Unaprijed hvala", našalio se jedan za kraj. A vi?