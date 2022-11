EVO ŠTA JEDE NAJJAČI GLUMAC! SVE PUCA OD MIŠIĆA I SNAGE: Zbog par namirnica JAK JE KAO STENA, ali bitna je i KOLIČINA...

Dvejn Džonson otkrio je tajnu svog savršenog izgleda... Evo šta sve glumac jede!

Izvor: Profimedia

Za glumca, Dvejn Džonsona, mnogi misle da je najjači u Holivudu, a nije ni čudo s obzirom kako izgleda - bez trunke sala, dok se svaki mogući mišić na njegovom telu jasno ocrtava...

On je nedavno u intevjuu za muški časopis "Men's Health" i otkrio kako mu to uspeva za rukom. Naime, za primer je naveo rigorozan plan ishrane i treninga zbog uloge u filmu "Crni Adam" iz 2022. godine. Kako bi dobio izgled pravog superheroja, Dvejn je konzumirao šest obroka dnevno i to ne bilo kakve...

Glumac, poznatiji kao "Stena" (The Rock), otkrio je da je imao čitav tim kuvara i trenera koji su bili zaduženi za njegov plan ishrane. Glumac je imao tačan broj obroka i vežbi potrebnih za postizanje izgleda superheroja.

"Započinjem dan s jajima, mesom, složenim uglejnim hidratima kojih ima u ovsenoj kaši i voćem, obično papajom i borovnicama", rekao je Dvejn. A zatim, slede jutarnji trening i ubrzo drugi obrok oko 10 sati. Obično se on sastojao od pirinča, pilećih prsa i zelja. Uglavnom je to do kraja dana bila ista vrsta obroka koji se sastojao od kombinacija i ostalih namirnica, poput: ribe, piletine, divljači, slatkog krompira i zelja.

Glumac je takođe priznao da veoma retko u organizam unosi hranu samo zbog dobrog ukusa. Pa tako, ukoliko ona ne služi svrsi, neće je ni jesti.

"Otac me je veoma rano, sa pet godina, naučio da ne jedem da bih zadovoljio jezik, već da jedem kako bi nahranio telo", rekao je on za kraj.

