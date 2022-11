RAZMISLITE 3 PUTA KAD UGRAĐUJETE SILIKON! Dr Davidović ukazala na NAJVEĆE PREVARE - jedno je zakonom zabranjeno i OPASNO

Doktorka za estetsku hirurgiju, Kristina Davidović, otkrila je sva neželjena dejstva silikona, moguće komplikacije, ali i šta je najbolje rešenje!

Svakome od nas su sigurno u mladosti, a nekim mladim ljudima i danas, prolazile kroz glavu određene "bubice", poput tetoviranja, ugrađivanja silikona ili drugih estetskih operacija. Međutim, jedna nepromišljena odluka plus neadekvatni stručnjak bi mogli da vam učine više štete nego koristi.

Žene uglavnom, usled nadolazećih trendova, pribegavaju ugradnji silikona u usnama, ali i ukoliko se odlučite na tu intervenciju, evo na šta bi trebalo posebno da obratite pažnju kako ne biste kasnije zažalile.

Doktorka za estetsku hirurgiju, Kristina Davidović i novinarka Vesna Đorđević govorile su o ovom problemu u emisiji "150 minuta" na Prvoj televiziji. Vesna je pre 15-ak godina, kada je u Srbiji tek počinjao ovaj trend ugradila silikon u usne, tačnije biopolimer.

"Ja tada nisam znala tada šta biopolimer znači i kada mi je doktor izvršio intervenciju, to je jako lepo na meni izgledalo, međutim nakon 10-ak godina stvorile su se asimetrije, grudvice i u jednom trenutku ja više nisam imala ona usta od pre", rekla je Vesna.

Kako je i sama doktorka Davidović istakla taj materijal se u Srbiji se često zove biopolimer, ali on zapravo predstavlja sintentski materijal na bazi ksilokainskog ulja. "To je zapravo materijal koji se malo ili nimalo biorazgrađuje u telu, a organizam može da razvije neku vrstu odbranu stranog materijala i da izazove fibroze", objasnila je doktorka, a zatim istakla da se to odražava individulano.

"Ovaj trend datira još iz vremena kada je postojala neka vrsta bezakonja u celom regionu i kada su se pojavili nadrilekari. Tada je biopolimer krenuo da se ubrizgava i u salonima i u neregistrovanim institucijama", rekla je doktorka i dodala da danas zakonski biopolimer nije više dozvoljen za upotrebu.

Međutim, nažalost jedino rešenje za uklanjanje biopolimera jeste hirurškim putem, ali cena toga, kako je i sama novinarka Đorđević rekla, veoma preskupa - ne u matreijlanom, koliko u zdravstvenom i psihičkom smislu. Za kraj, doktorka Davidović je istakla da je veoma važno, ukoliko se već odlučite na estetsku intervenciju, da to uradite u lekarskoj ustanovi, da doktor bude trenirani doktor medicine ili stomatologije i da svaku komplikaciju odmah primetite i obratite se na vreme lekaru.