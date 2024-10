Borovinić Bojović je podsjetila da je u prvom obraćanju nakon izbora pozvala Sašu Mujovića i Luku Rakčevića na razgovore o formiranju nove gradske vlasti.

Izvor: Za budućnost Podgorice

Nositeljka liste „Za budućnost Podgorice”, Jelena Borovinić Bojović u emisiji “Argumenti” kazala je da je dogovor o formiranju vlasti u Podgorici moguć i da izbori nijesu dobra opcija za građane. Smatra da će do decembra doći do pozitivnih rezultata u pregovorima, ali i da bi Saša Mujović trebalo da bude gradonačelnik. Borovinić Bojović je rekla da nije saglasna sa tezom da su ovi izbori pokazali izostanak podrške vladi, te da je ona, kao i skupštinska većina stabilna.

Prije četiri dana održani su izbori u Podgorici. U periodu pred nama tek predstoje pregovori o formiranju lokalne vlasti. Da li će do dogovora doći, ko je kome prihvatljiv, a ko neprihvatljiv partner za obnašanje lokalne vlasti, večeras pitamo nositeljku liste „Za budućnost Podgorice”, Jelenu Borovinić Bojović.

“Koalicija ‘Za budućnost Podgorice’ imala je kao fokus interese građana i naša kampanja bila je posvećena građanima. Shodno tome, kao što sam i kazala, iste večeri komunicirala sam sa Sašom Mujovićem, nosiocem liste PES-Demokrate, koju su inače naši partneri u Vladi, sa kojima imamo dobar i konstruktivan odnos, a kontaktirala sam i Luku Rakčevića, koji mi je rekao da par dana neće biti u zemlji. Taj moj poziv je uslijedio i odnosi se na osnovnu namjeru koalicije koju sam ja predvodila, a to je dogovor radi dobrobiti građana Podgorice”, kazala je Borovinić Bojović.

Ona je rekla da se uvijek rukovodi interesom građana, i da nije važno koliko je ko dobio mandata i ko treba da prvi pokrene razgovore.

“Radi se o pozivu koji je uslijedio kao odgovor na veliku koaliciju od 30. avgusta 2020. godine, koja je donijela novi demokratski trend u Crnoj Gori. Jednostavno, to je bilo nešto što je bio logičan slijed događaja i poštovanje izborne volje građana, odnosno ustavnog poretka. Mislim da je najmanje bilo važno ko će koga zvati, hajde da se ne rukovodimo time, već je važno da se ne gubi vrijeme”, kazala je Borovinić Bojović.

Ona je naglasila da je njihov interes u kampanji bila stabilnost Podgorice i kvalitetan život građana.

Na pitanje da prokomentariše rezultat saveza ZBPG na izborima 29. septembra u Podgorici, ona je rekla da je očekivala dobar rezultat i da je zadovoljna ostvarenim.

“Zadovoljni su i svi koji su sa mnom bili u izbornom procesu i pripadaju koaliciji. Ovaj rezultat pokazuje stabilnost i trend rasta koalicije čiju sam listu ja nosilaca. Radili smo jako konstruktivno i timski, korektno smo sarađivali i bavili smo se pitanjem interesa Podgorice i građana”; naglasila je ona.

Navela je da su na izborima 2022. godine dobili 11 mandata, ali da je četiri odbornika napustilo savez vremenom, i da su završili uoči ovih izbora sa sedam mandata.

“Sada imamo 13 i mi smo praktično duplirali rezultat. Bio je određeni stepen apstinencije na ovim izborima. Što se tiče naših glasača, oni su pokazali dobru političku kondiciju i pružili su adekvatan odgovor na ono što je bio naš politički program. Što se tiče apstinencije, to je bilo očekivano ali nije dobro. Očekivano je jer ste vidjeli na izborima 2022. godine da su građani jasno iskazali svoju volju i dali nam u ruke mandat od četiri godine gdje je bilo nužno da sprovedemo ono što smo obećali u kampanji. Nažalost, taj mandat je prekinut nakon godinu i po, inicijativom opozicije, u saradnji sa jednim brojem odbornika iz tadašnje parlamentarne većine. Građani nijesu te izbore očekivali, niti su ih tražili. Logično je da dio građana bude ljut i revoltiran. Mi smo se trudili tokom kampanje da afirmišemo važnost toga da građani kažu šta misle. Oni su ti koji se pitaju i određuju ko su ti koji treba da budu na vlasti”, rekla je Borovinić Bojović.

Ona je navela da primarno misli da je uzrok apstinencije što se prerano išlo na lokalne izbore, a ne što je vlast imala loše rezultate. Kazala je da je urađeno puno, i navela je da su građani toga svjesni.

Borovinić Bojović je rekla da nije saglasna sa tezom da su ovi izbori pokazali izostanak podrške vladi. Vlada je, kazala je, prilično stabilna a i skupštinska većina je sasvim stabilna.

“To zato ne treba dovoditi u tako usku povezanosti. To što je opozicija pokušala sve što je mogla da ovo dovede u vezu sa vladom, druga je stvar. Ali je velika koalicija sa izbora 2020. godine sačuvala svoj rezultat”, rekla je Borovinić Bojović.

Ona je rekla da je nakon smjene vlasti u Podgorici 2022. godine insistirano da se sačuva koalicija iz avgusta 2020. godine, i da je URA i tada pozvala u vlast iako nije bila neophodna. Podsjetila je da je URA kasnije dobila mjesto zamjenika gradonačelnice.

“Trebalo je da se u mandatu od četiri godine rukovodimo zaštitom interesa građana Podgorice, a ne da taj mandat bude prekinut nakon svega godinu i po”, istakla je Borovinić Bojović.

Ona je kazala da u heterogenoj parlamentarnoj većini postojao dobar takmičarski duh, koji je doprinio mnogim dobrim stvarima. Kazala je da se radilo mnogo toga, i mnogo toga je započeto.

“A vjerujem da će se sa dobrim rezultatima nastaviti”, ukazala je predstavnica koalicije “Za budućnost Podgorice”.

Blok 11, koji su činili odbornici koji su izdvojili mišljenja nakon dešavanja u Evropi sad, sada ima šest odbornika, dodala je.

“Mislim da i to nešto govori”, kazala je Borovinić Bojović.

Slavlje DPS-a je, kako je navela, zaista neobično.

“DPS i partije koje su njenoj orbiti, da tako kažem, su 2018. godine, na lokalnim izborima imali 58.374 glasa. Na lokalnim izborima 2022. godine, imali su 37.825 glasova a u nedjelju 33.439 glasova. To znači da taj rezultat značajno niži nego što je bio. Manja izlaznost je proizvela efekat kakav jeste ali je suštinski važno naglasiti da smo u kampanji slušali o reformisanom DPS-u a jasno smo tamo vidjeli čovjeka koji je davno poslat u političku penziju a vidi se da cijela strategija partije zavisi od jednog čovjeka i njegove vizije. DPS je imala 30 godina da uradi sve što je bilo potrebno Podgorici i naivno je očekivati da sada mogu da ispune to kada za tri decenije nijesu. Zloupotrebe koje je DPS radio u posljednje tri godine su takve da su dovele do toga da su se angažovali i naši zapadni partneri, o čemu svjedoče sudski postupci”, rekla je Borovinić Bojović.

Ona je naglasila kako očekuje dogovor avgustovske većine o formiranju vlasti u Podgorici, i poštovanje izborne volje građana u tom smislu.

“Ako bi neko od subjekata, PES-Demokrate, ZBCG ili savez oko predsjednika Milatovića išao suprotno od toga uzdrmao bi temelje demokratije u Crnoj Gori, demokratsku tranziciju i ustavni poredak. To je najvažnije. Takav korak bi bio pogrešan za bilo koga od tih subjekata pojedinačno, jer bi doveo i njihov legitimitet u pitanje”, rekla je Borovinić Bojović.

Kazala je da je sa aktuelnim šefom države Jakovom Milatovićem dobro sarađivala u 42. Vladi, ali i sa drugim članovima te Vlade.

Ona je kazala da tamo gdje postoji politička mudrost i dobar ambijent, sve nesuglasice bi mogle da budu riješene.

Borovinić Bojović je kazala da u decembru mora da bude izglasan budžet grada za narednu godinu, i očekuje pozitivan epilog pregovora o formiranju vlasti.

“Građani ne smiju biti taoci nekih političkih interesa, Podgorica nema vremena za gubljenje. Potrebno je da radimo na tome da građani svjedoče benefitima demokratske i političke tranzicije”, rekla je.

Borovinić Bojović je rekla da rezultate izbore treba prihvatiti kakve jesu, i da svaki ucjenjivački pokušaj nije dobar. To je rekla komentarišući navode da bi savez “Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović” mogao da traži mjesto gradonačelnika.

“Imamo jasno izražene procente, nema oko toga nejasnoće. Rezultat treba da svako prihvati”, kazala je Borovinić Bojović.

Ona je navela da dogovor avgustovske većine jeste moguć i važno je da se desi. Kako je rekla, to je važno ostvariti zbog napretka i stabilnosti vlasti u Podgorici. Ponovila je da DPS nije partija sa kojom bi pregovarali, i da su njihovi partneri primarno subjekti iz avgustovske većine.

“Optimista sam, i najiskrenije vjerujem da je dogovor uvijek moguć. Uvijek je opcija. Ako dogovora ne bude, u šta ne vjerujem, onda bi išli na nove izbore ali ja mislim da to nije dobro i Podgorica nema vremena za gubljenje. Mi zaista moramo da jačamo institucije i da vraćamo povjerenje građana u institucije”, kazala je Borovinić Bojović.

Na pitanje da li su SEP i ES prihvatljivi partneri kazala je da je najvažnije da se ispoštuje većina od 30. avgusta 2020. godine.