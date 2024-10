Smatra da budvanski scenario, kao, kako ističe, nastavak mrcvarenja, ne bi bio korektan prema građanima.

Vjerujem da može doći do formiranja vlasti u Podgorici, ukoliko budemo slušali glas građana i ukoliko se budemo ponašali na način kako smo se u predizbornoj kampanji ponašali. Mislim da je to i naša obaveza, jer, ukoliko bi nakon izbora krenuli sa nekom drugom platformom bilo bi to ponižavanje građana koji su nam dali značajnu podršku, ocijenio je nosilac liste Evropskog saveza Boris Mugoša, u Dnevniku Gradske RTV.