TINA JE 27 MINUTA BILA KLINIČKI MRTVA, PA JE TRAŽILA PAPIR I OLOVKU: Porukom objasnila šta vidi dok se BORI ZA ŽIVOT!

Lekari su nakon srčanog udara uspeli da ožive Tinu, koja je 27 minuta bila klinički mrtva, a sada je detaljno opisila iskustvo.

Izvor: Instagram/madiejohnson

Tina Hajns, majka četvoro dece, doživela je srčani udar 2018. godine, dok je bila sa mužem na planinarenju. Tada se iznenada srušila, a suprug je, čekajući Hitnu pomoć, uspeo jednom da je oživi.

Ipak, Tina je ponovo pala u nesvest, a lekari su je šest puta reanimirali. Tačno 27 minuta bila je bez pulsa, nakon čega je u bolnici bila intubirana. Nije mogla da govori, a kada se stanje stablizovalo, tražila je olovku i papir da nešto napiše.

"Sve je stvarno", bila je njena poruka koju i danas čuva.

Tina kaže da je bila uverena da je tih 27 minuta provela u raju, kao i da se poruka odnosi na trenutak kliničke smrti.

"Bilo je potpuno opipljivo, boje su bile tako žive", rekla je i dodala da je u tom raju videla Isusa koji je stajao ispred velikih crnih vrata iza kojih se video žuti sjaj.

Kad su je u bolnici, nakon što je napisala poruku, članovi porodice upitali šta je to stvarno o čemu je pisala, ona je glavom pokazala prema gore.

Izvor: Instagram/madiejohnson

Priču o ovoj ženi, koja se od ovog čudesnog događaja bavi motivacionim govorništvom, prva je objavila njena sestričina. Ona je na svojoj ruci istetovirala poruku, koju je njena tetka napisala.

"Moja tetka Tina, jedna od najneverovatnijih, najprobirljivijih i najzdravijih ljudi koje poznajem, imala je neočekivani srčani zastoj. Stavljena je defibrilatorom i nakon što se čudesno probudila, prvo što je uradila, jer nije mogla da govori jer je intubirana, tražila je olovku i u dnevniku mog rođaka napisala 'To je stvarno'", napisala je ona.

Ovu priču je na društvenim mrežama podelila i žena koja joj je uradila tetovažu, a potom su počeli da se nižu komentari ljudi, koju su imali očigledno slična iskustva.

Izvor: Instagram/madiejohnson

"Video sam to. Najlepši osećaj na svetu. Bio sam na toplom, svetlom i lepom mestu. Pokušavao sam da dođem do nekog od ljudi ispred mene. Toliko sam želeo da dođem do njih, ali pretpostavljam da nije bilo moje vreme da ostanem", napisao je jedan korisnik.