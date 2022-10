ONA STVAR MU JE KAO AUSPUH OD TRAKTORA: Viktorija Bekam sve šokirala! Do detalja opisala se*s sa Dejvidom - OGROMAN JE

Uspešna dizajnerka i majka njhovo četvero dece - Viktorija Bekam, otkrila da Dejvid ima ogroman polni organ!

Kada je Viktorija Bekam davnih godina javno oprostila prevaru suprugu Dejvidu, mnogi su se pitali zašto je to uradila. Brineta koja je uspešna u svemu - jedna od najpoželjnijih žena Velike Britanije (iako je po mišljenju mnogih za trunku premršava), nekadašnja pop zvezda i godinama unazad najpopularnija modna dizajnerka ne samo u svojoj zemlji nego i u svetu - mnogi su mislili da nema razloga da dopusti takvo javno poniženje.

Ali kad čujete kakav je bivši fudbalski as i reprezentativac Velike Britanije u krevetu, biće vam jasnija njena odluka...

Bivša Spajsica se pohvalila britanskim tabloidima "zaista dobrim seksualnim životom", a Dejvidovu alatku je uporedila sa "uspuhom traktora". Čini se da je gospodin Bekam više nego solidno obraden.

"Ponosna sam što još uvek imam dobar seksualni život sa Dejvidom. On je baš obdaren", rekla je za "Allure", pa malo detaljnije opisala njihovu intimu:

"Njegov 'paket' je ogroman i ne samo to - bez problema 'radi'! To možete da vidite u reklami. Sve je to njegovo. Izgleda kao auspuh od traktora!", šokirala je svojom izjavom modna dizajnerka i majka njihovo četvoro dece.

