KAMERA ISPRED KUĆE SVE SNIMILA, MOMAK U ŠOKU: Dok je čekao verenički prsten, desio se OBRT - Ko bi to oprostio?

Jedan očajan muškarac ne zna šta da radi nakon što je uhvatio devojku u prevari i to ispred svoje kuće. Kamera je sve zabeležila!

Izvor: WathanyuSowong/Shutterstock.com

Kamere na vratima, ispred kuće ili stana su korisne, pre svega iz sigurnosnih razloga. I dok mogu da posluže da se zaštitite od mogućih provalnika i neželjenih gostiju, one takođe mogu da zabeleže i neočekivane momente, kao što su na primer prevare.

Pa tako, jedan nesrećni muškarac (32) javno je zatražio pomoć i savet, jer ne zna šta više da radi po pitanju devojke. Iako je na početku mislio da je sve idealno između njih i da ljubav cveta, na kraju se pokazalo da nije zlato sve što sija.

"Zajedno smo planirali budućnost, kao i renoviranje nove kuće, a imali smo i redovan seksualni život. Sve je bilo u redu. Nakon dužeg razmišljanja u septembru sam odlučio da konačno presečem i zaprosim je, pa sam vrlo brzo preko Interneta naručio verenički prsten", započeo je svoju ispovest.

Kako je prsten trebalo da stigne svakog momenata, nesrećni muškarac je čak ranije izlazio sa posla da bi dočekao dostavu kako devojka ne bi saznala. Međutim, jedan dan je imao obavezan sastanak u firmi, te se duže zadržao, a kako se setio da na vratima ima električnu kameru, brzo se preko telefona povezao sa njom. U jednom momentu, senzor sa kamere se oglasio, a on je imao i šta da vidi. Na vratima ispred njihove kuće stajao je potpuni stranac. Ali na njegovu najveću žalost to nije bio dostavljač, s obzirom da se u kući zadržao čitava dva sata.

"On je poljubio moju devojku pre nego što je ušao u auto, a ona očigledno nije shvatila da je kamera sve zabeležila", rekao je on. A onda, kada se vratio kući, razočarano, a ujedno i besno je samo zurio u nju.

" Iako je slutila da nešto nije u redu, samo sam joj rekao da me glava ubija i da idem da spavam", rekao je on za kraj. Iako svestan da bi trebalo da je ostavi, on i dalje ne može da zamisli život bez nje.