LJEPOTICA SAJTA ZA ODRASLE SA NAJVEĆOM ZARADOM ODBILA ZAHTJEV: "Bolesnu želju nikada neću ispuniti, nudio mi je 1.000 €"

Bejli Skarlet, najplaćeniji model na OnlyFans platformi, otkrila je najodvratniji zahtjev koji je dobila i ujedno odbila.

Izvor: Instagram/bailey.scarlett

Platforma OnlyFans, koja je veliku popularnost doživjela i kod nas, nudi različit sadržaj, uključujući i pornografiju. Brojne djevojke širom svijeta latile su se ovog posla i otvoreno govorile o svojoj zaradi. Najplaćenija među njima je Bejli Skarlet, devojka iz Australije.

Gostujući u podkastu "The Dos and D Show", Bejli je govorim o čudnim zahtjevima muškaraca koji plaćaju njen sadržaj. Kako je objasnila, suočila se sa bezbroj neobičnih želja koje je uglavnom ispunjavala, ali jednu je morala da odbije. Muškarac joj je nudio 1.000 eura da ispuni njegov omiljeni fetiš.

"Tip mi je ponudio oko 1.000 američkih dolara da sjednem ispod tuša, uzmem litar mlijeka, popijem sve do zadnje kapi, a zatim da se ispovraćam po sebi. Naravno da sam ga odbila, nije mi bilo ni na kraj pameti da pristanem na tako odvratnu stvar. Kakve sam sreće, još bi se to do kraja mog života provlačilo po internetu", rekla je Skarlet.

Bejli ima 25 godina, a pornografiji se okrenula kada je sa 20 godina postala samohrana majka. Veliku pažnju medija dobila je kada je izjavila da su joj na privatnoj zabavi kod Džastina Bibera u Melburnu sipali drogu u piće. Tokom gostovanja u podkastu, Bejli je otkrila da je nakon prvih mjesec dana na OnlyFans-u zaradila oko 26.000 eura.

