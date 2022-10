OVE NEDJELJE URADITE JEDNO I PARE STIŽU SA SVIH STRANA! Numerolog objasnio - LAKO JE, samo zapamtite ovaj broj!

Ova nedjelja počinje brojem 8, a numerolog Stefan Dragojlović detaljno je objasnio šta nam to donosi i šta treba da uradite ovih dana!

Izvor: Prva TV/Printscreen

"Astrologija nam daje boju, numerologija je kostur naše natalne karte ili naše sudbine", rečenica je kojom je numerolog Stefan Dragojlović započeo svoje gostovanje u emisiji "150 minuta" na Prvoj. Ova nedjelja počinje brojem 8, koji ima posebnu simboliku i moć. Šta treba da uradimo, na šta da obratimo pažnju i šta možemo da očekujemo ovih dana, objasnio je Dragojlović.

"Bio je pun Mjesec u znaku Ovna. Pun Mjesec se vidi, ali ljudi nisu znali u kom je znaku. Šta znači Ovan? Ovan kaže 'ja', uvijek počinjemo od sebe. Ovan simbolizuje ego jer je tu Sunce egzaltirano. Kad kažemo da je nešto egzaltirano, znači da ima najjače ili najviše osobine tog znaka. Pošto Ovan simbolizuje nas same i ego, pun Mjesec označava puno energije i vibracije, znači da najzad treba da otpustimo sve strahove, blokade, zamijeranja", rekao je numerolog i dodao:

"Treba da usmjerimo ljubav ka sebi. Možda zvuči filozofski, ali treba prvo da spoznate sebe, prihvatite sebe, da razmišljate malo o sebi, da se sjetite šta ste sve postigli. Pokušajte da ne zamijerate sebi samo, već da budete zahvalni na tome gdje jeste. Osmica je u numerologiji veliki anđeo čuvar. Kada gledamo iz prizme matematike, osmicu kada spustimo za 90 stepeni, dobijamo krila anđela. To znači da ćemo imati podršku cijelog neba, cio univerzum je na našoj strani. To je energija transformacije, ljubavi, privlačenja, manifestacije, izobilja, novca i ozdravljenja", rekao je Stefan Dragojlović.

"Anđeli čuvari se pominju jedino kod broja 8. Jedinica je ego, djevojka je materijalno ili je broj neke negativne energije, trojka je Jupiter i sreća, četvorka je prokletstvo, petica je povezivanje, kocka, život, šestica je ljubav, sedmica je religija, a osmica je spoj božanske pravde i daje najveću moć koju čovjek može da dosegne. Stari Kaldejci su devetku smatrali kao sveti broj i nisu je tumačili. Osmica dođe kao posljednji broj i simbolizuje višu silu, anđele čuvare", objasnio je numerolog.

Na šta treba da obratimo pažnju?

"Suprotno anđelima čuvarima je demonska energija ili đavolja energija. Osmica je sastavljena od dva kruga i u praksi, najviše kriminalaca nosi broj osam i najveći broj ubistava bilo je pod brojem osam. Osmica nam puno toga daje, samo zavisi kojim putem ćemo ići. Ako želimo sve na brzinu, onda dolazi do loših stvari. To znači da sami birate put. Osmica može da bude direktan put, ali možete se vrtjeti u jednom krugu", rekao je numerolog.

Iskoristite srećan broj

"Garidjanski broj ove nedjelje je sudbinski. To je broj koji nas isceljuje energetski, da otpustimo sve negativne ljude. To je jako poseban broj i on glasi 268. Ljudi treba da ga upišu i narednih osam dana da ga drže na poslu, u kancelariji, na stolu, u fioci. Osmica je jako dobra za posao, za novac, komunikaciju, ljude koji su vezani za inostranstvo. Vlada osmim poljem, a to je polje Škorpiona. Ako ljudi traže posao, neka ovaj broj stave u novčanik", savjetovao je Stefan Dragojlović.