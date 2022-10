ŠTA JE BOLJE - KAČAMAK ILI PALENTA, HLEB ILI TESTENINA? Nutricionista Pejić otkrio šta manje goji, a šta PODIŽE ŠEĆER

Nutricionista Đorđe Pejić govorio je o ugljenim hidratima i kako da mudro biramo namirnice.

Da li je zdraviji beli hleb od paste, šta je bolji izbor - kačamak ili palenta, proja ili integralni hleb? O zdravijim odabririma namirnica koje su u osnovi ugljeno-hidratne, govorio je u emisiji "RTS Ordinacija" nutricionista Đorđe Pejić.

Pa tako prvo pitanje je bilo šta je bolje odabrati - kačamak ili griz?

"Ugljeni hidrati su nam neophodni u ishrani", kaže nutricionista i dodaje: "Griz se pravi od belog pšeničnog brašna, tip 400 ili 500, to zrno se u potpunosti tehnološki obradi, sklanja mu se i opna i endosperm. Sva vlakna su uklonjena u grizu i on ima manje količinu u odnosu na kukuruzno brašno. A ima i gluten u sebi."

Mnogi često misle da su kačamak i palenta isto, ali nisu. Kačamak se pravi od neprerađenog projinog brašna, onog koje su nekada koristile naše bake i deke. Šta je bolje od ova dva izbora?

"Bolji je kačamak, što više obrađujemo brašno podižemo mu glikemijski indeks, a nutritivna vrednost mu je slabija."

Kuvani krompir i pire, u ovom izboru nutricionista daje prednost kuvanom.

"Često izbegavano i jednu u drugu namirnicu u restriktivnim programima ishrane. Ali krompir ima vitamn C, kao i paprika, a to mnogi ne znaju. Kod pirea imamo dodatnu tehnološku obradu, dodajemo maslac i mleko i povećavamo energetsku vrednost, a smanjujemo nutritivnu", kaže nutricionista Pejić i dodaje da sve to utiče na povećano lučenje insulina i lošiju regulaciju glukoze.

A koji krompir je najzdraviji? Bez sumnje ovaj kuvan u ljusci. Tek posle dolaze baren i pire, smatra Pejić i dodaje da je uvek bolje jesti prohlađen ili hladan krompir nego vruć.

"Hlađenjem se skrob modifikuje i služi kao probiotik. Hrani dobre bakterije u crevnoj flori."

Ko voli pastu obično veruje da je jednako štetna za liniju kao i beli hleb. Ali, da li je to istina?

"Kuvana testenina je bolja opcija. Oba se prave od pšeničnog i belog brašna, a opredelio sam se iz jednog razloga jer testenina ima baznu sredinu. U hlebu imamo i kvasac koji povećava kiselost. Testenina se pravi od durum pšenice, mada i su i njoj opna i endosperm uklonjeni, nema tu količinu vlakana. Sporije se vari, sporije podiže insulin nakon obroka. Ipak je najvažnije kako je kombinujemo. Ja bih testeninu najpre ostavio za doručak, u nekoj kombinaciji sa sirom, pesto sosom, maslinovim uljem i belim lukom, na primer."

A ako smo već odabrali beli hleb, da li je manje štetan onaj vruć ili onaj koji smo prepekli u tostu?

"Ako smo već odabrali beli hleb, pre bih preporučio na tost. To je bolja varijanta", napominje stručnjak.

Još jedna dilema koju mnogi imaju jeste da li su zdravije pirinčane galete ili slani integralni keks, a ovde je uvek bolje birati keks, kaže nutricionista. Ima više vlakana, a galete, iako su manje kalorične, ipak podižu šećer u krvi.