IMA 105 GODINA I NE PIJE LEKOVE! Baka otkrila ŠTA JEDE svakog dana, a celog života radi ono što su nam MAME BRANILE

Ova baka od 105 godina je otkrila svoju tajnu dugovečnosti i iznenadićete se!

Izvor: Shutterstock/evrymmnt

Amerikanka Ženevjev Frir upravo je proslavila 105. rođendan, a za tamošnje medije otkrila je ono što sve intrigira - tajnu svoje dugovečnosti.

Frir je u ponedeljak, 3. oktobra, u uskom krugu bliskih prijatelja i nećake, proslavila 105. rođendan, a mesec rođenja je po jednoj studiji veoma važan faktor koji doprinosi njenoj dugovečnosti. Ipak, ono što zabunjuje lekare širom sveta jeste kako joj polazi za rukom da u starosti održi dobro zdravlje i to praktično bez lekova.

Na pitanje šta je tajna njene dugovečnosti, odgovorila je - morski plodovi i mediteranska ishrana. Morsku hranu jede gotovo svakog dana!

"Dobri Gospod mi je podario nešto. To je sve što mogu da kažem", objasnila je ova bakica.

Žena je rođena 3. oktobra 1917. godine u Šenektadiju u Njujorku. Roditelji su joj umrli pre nego što je napunila 18 godina., tako da su starija braća i sestre preuzeli ulogu staratelja. Kako se "zadevojčila", uspostavila je jedno pravilo, a to je da bez obzira na to kakve su vremenske prilike napolju, uvek nosi haljinu ili suknju i to sa hulahop čarapama.

Sa 30 godina se udala za Klejtona Velingtona Frira, sa kojim je živela u braku 19 godina do njegove smrti. Amerikanka se nikada nije preudala i još uvek sa sobom nosi fotografiju svog pokojnog muža.

Poslednjih godina ova baka živi sa negovateljicom po imenu Dona Turovska. Zajedno igraju karte, čitaju novine, posećuju kazina, ali ne toliko da bi igrale, već kako bi šetale i upoznale druge ljude.

"Frir je divna, pozitivna, mlada u srcu. Nikada se ne ljuti i ne žali. Ona jednostavno voli život", rekla je Turovska o svojoj štićenici.