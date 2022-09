"SVI ME ZOVU SAMO KAD IM NEŠTO TREBA!": Očajan muškarac ne može više to da podnese - a onda je dobio SAVRŠENO REŠENJE!

Jedan muškarac otvorio je dušu nakon što je shvatio da ga svi zovu samo kad im nešto treba...

Da li vi imate nekog ko vas pozove samo kad mu nešto treba? To mogu da budu kako prijatelji, tako i članovi porodice. A onda se zapitate da li je do vas ili su oni jednostavno takvi.

Sa ovakvom situacijom susreo se i jedan muškarac (43) koji je, ne želeći da otkriva ime, podelilo svoju muku. Pritom, kada mu je žena umrla pre četiri godine zbog raka, on je ostao da živi sam, te mu je podrška bliskih ljudi i te kako značila.

"Na početku, kad me je ženina smrt teško pogodila, svi su bili divni prema meni i porodica i prijatelji i uvek su me pitali da li mi nešto treba", započeo je on svoju ispovest.

Ali pre samo godinu dana stvari su se potpuno promenile. Tada je većina njih zaboravila na njega, nisu ga više posećivali, niti brinuli, a čak su prestali i da ga zovu.

"Moj najbolji prijatelj, na primer, samo mi šalje poruku kad mu nešto treba, jer ne zna da radi poslove oko kuće", rekao je on i dodao da ga je prošle nedelje nakon dužeg vremena pozvao kako bi mu namestio TV. S druge strane, njegova sestra mu nije pisala nedeljama, te nije ni čudo što se ovaj muškaraca zapitao da li je problem u njemu, jer ga sve to veoma pogađa, ili je problem u njima. Ali definitivno da ne treba sebe da krivi za to, već umesto da čeka njihov poziv, uvek je bolja opcija da čovek sama pokrene inicijativu, neki su od saveta psihologa sa magizana "The Sun".

Takođe, potpuno je u redu da se neki put izolujete i provedete vreme sami sa sobom, ali naravno ni preterivanje u tome nije dobro, pre svega jer su ljudi socijalna bića i imaju potrebu za druženjem. Zato, širenje kruga prijatelja, upoznavanje novih ljudi i posećivanje zanimljivih dešavanja u okolini su uvek dobrodošla.