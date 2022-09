POVRĆE KOJE MNOGI NIKAD NISU PROBALI JE NAJZDRAVIJE: Dr Obradović o zimnici - "Kiseli kupus NE MOŽE da mu parira!"

Kiseli kupus i paprike važe za najzdravije namirnice iz zimnice, ali iznenadićete se kad čujete koje ima daleko više benefita za zdravlje.

Zimnica je prava riznica vitamina, minerala i vlakana kojih je u savremenoj ishrani malo. Mnogi stručnjaci ističu da suplementi kao dodaci ishrani nisu potrebni ukoliko konzumiramo povrće iz zimnice. Gostujući u "Jutru" na Prvoj, doktorka Biserka Obradović otkrila je šta je najvažnije da znamo i koje povrće je najzdravije.

"Zimnica je jako zdrava. Hiljadu puta smo govorili o koristi C vitamina, to je pokretačka snaga za osnovnu odbranu za stvaranje limfocita. C vitamin nam je neophodan tokom zime, a gde ga ima najviše nego u kiselom kupusu i u turšijama.Bolje je koristiti zimnicu nego uzimati suplemente kao dodatke. Pre nego što kažemo šta je neophodno, moramo da se prisetimo šta je zimnica, kako se pravi. Ona se pravi od Đurđevdana do Mitrovdana, kada se ostavlja kupus za zimu. Ne treba u decembru da se stavlja", kaže doktorka i dodaje:

"Ako domaćica sprema zimnicu za sve članove domaćinstva, vodiće računa da stavlja što manje hemikalija. Zatim, treba da vodi računa da li će staviti konzervans i vinobran ili će izvšiti proces sterilizacije i pasterizacije. Da podsetimo, sterilizacija je proces gde stavljamo povrće na temperaturu preko 100 stepeni, a pasterizacija ispod 100. To se radi da bi se uništile bakterije. Dozirano treba da stavimo konzervans", rekla je doktorka.

Postoji jedno pravilo koji mnogi ne poštuju, a koje i te kako utiče na zdravlje.

"Na pet kilgorama treba da ide četvrtina vinobrana, iako obično kažu da jedna kesica ide na 10 kilograma povrća. To treba smanjiti duplo. Kada stavljamo konzervans, ta zimnica ne sme da se jede 40 dana. To je vreme koje je potrebno da se konerzvans razgradi, da ne bi bio štetan. Svi ti dodaci su uglavnom kancerogene materije koje treba da izbegavamo. Dakle, ako to stavljamo, ne smemo da jedemo mesec i po dana", otkrila je doktorka.

Najzdravija namirnica

"Dve osnovne namirnice za zdravlje naših creva su paprika i kupus. Pored njih, imamo mešanu turšiju. Svako povrće ima svoje minerale, karfioli, krastavci, luk, ali najvažnije, što godinama tražim, jesu zelene lubenice u turšiji.To je najbolji sastojak od svih, to je fenomenalno, potrudite se da nađete. Važno je da budu zelene, oduševićete se ukusom", otkrila je doktorka i dodala:

"Turšijsko ljuto grožđe takođe. Otkriću kako se pravi, to je vrlo jednostavno. Kupite 4 ili 5 kilograma belog grožđa, očistite ga od petiljki i operite. Ništa se ne kuva, potrebno vam je 2,5 litra vode, 75 grama soli, četvrtina vinobrana i jedna rakijska čašica esencije. To se istopi, naliju se tegle, zatvore i to je završeno. Izuzetno zdravo. Ne jede se takođe 40 dana", rekla je doktorka Obradović.