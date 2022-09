PROGLAŠENE NAJGORE PANTALONE ZA JESEN I ZIMU 2022: Sve žene u Srbiji ih nose i misle da su MODERNE, a zapravo su DEMODE

Saznajte koje pantalone više nisu moderne i koje slobodno ove jeseni i zime možete da gurnete na dno ormara.

Da li je neki model pantalona moderan ili je već "prošao", saznajemo gotovo svakodnevno jer se trendovi menjaju munjevitom brzinom. Koji krojevi su "IN" a koji "OUT", menja se bukvalno nekoliko puta godišnje, a sada su modni stručnjaci otkrili koje to modele ove jeseni slobodno možete da gurnete na dno ormara. Modni znalci su ih jednoglasno proglasili za demode, a iznenadiće vas kad čujete o kojim krojevima je reč. Za bar jedan mislite da je već postao klasika...