DOKTOR OTKRIO KAKO JE PRESTAO DA PUŠI, A KUPOVAO JE DVE PAKLE DNEVNO: Jedno ga je nateralo da PRESEČE posle 17 godina!

Ostavljanje pušenja nije nimalo lako, a evo kako je jedan doktor nakon 17 godina uspeo da batali cigarete!

Izvor: dindumphoto/Shutterstock.com

Nikotin se na listi supstanci koje izazivaju zavisnost nalazi odmah ispod heroina, te to u velikoj meri objašnjava zašto je toliko teško ostaviti pušenje. Iako postoje različite metode i lekovi, neki smatraju da je ipak čvrst karakter najbitniji.

Strastveni pušači, poput doktora Maksa Pembertona, obožavaju samu pomisao na paljenje cigarete, a većini je ona postala kao neki ritual, te rado uz kafu započinju dan duvanom.

"Obožavam cigarete. Volim sve u vezi njih. Volim kada kupim paklicu i po prvi put je otvorim. Jednostavno obožavam zvuk upaljača dok je palim i kako fino pucketa dok lagano gori", započeo je doktor Pemberton svoju ispovest.

Kada je imao 20-ak godina rekao je sebi da će jednog dana da batali cigarete, a onda je došao i taj momenat. Kada je napunio 30 godina, napokon je presekao i odlučio. Međutim, u praksi je za doktora to bilo mnogo teže nego što je on to zamislio. Iako je strastveni pušač i obožava cigarete, ipak je shvatio da ne želi da zbog njih umre mlad, pogotovo imajući u vidu da su u njegovoj familiji oboljevali od raka pluća.

A onda ga je jedna stvar naterala da konačno preseče. Dobio je pušački kašalj, a baš u to vreme medincinski krugovi su upozoravali da svi oni koji imaju kašalj duže od mesec dana, u riziku su da obole od nekog vida kancera. On je kašalj imao već pet meseci. To ga je nateralo da se malo zapita, ali i uplaši za svoje zdravlje.

Dosta je razmišljao i shvatio da iako se na kraju ispostavi da nije ništa strašno, ipak i dalje postoji rizik za razvijanje i napredovanje kašlja, drugih bolesti, kao i one najopasnije - kancera.

Ubrzo je otišao na pregled i testovi su na svu sreću pokazali da nema rak. A jedino pitanje koje mu je pomoglo da konačno preseče i ostavi pušenje postavio je sebi:

"Da li je toliko vredno da ugrozi život?"

Iako je bio zavisnik, doktor koji je nekoliko godina i sam radio u klinici da odvikavanje bolesti zavisnosti, nakon 17 godina odlučio je da ostavi cigarete i kako je i sam priznao, bilo mu je na početku teško. Prvi put kada je izašao na piće sa drugarima nije uspeo da odoli, a zatim je sledećeg dana kupio paklicu. A onda je zažalio.

Obećao je sebi i odlučio da sledeći pokušaj mnogo bolje isplanira. U ovaj proces uključio je bliske ljude i porodicu, istražio je različite opcije i tehnike ostavljanja.

"Bez podrške bliskih ljudi nikad ne bih uspeo, a evo, prošlo je skoro 10 godina kako nisam zapalio cigaretu", rekao je doktor i dodao kako je nakon toga osetio mnoge promene u telu, dah mu se popravio, ali i sada ima više energije i volje.

"Koža mi je zdravija, a takođe uštedeo sam desetine hiljada evra", rekao je doktor Pemberton za kraj.