KOJA HRANA PODIŽE LOŠ, A KOJA DOBAR HOLESTEROL? 3 vrste namirnica su KATASTROFA za krvne sudove i uzrok OPASNIH BOLESTI

Koja hrana podiže loš, a koja dobar holesterol? Neka se preporučuje, a neka uništava krvne sudove...

Svi znaju da postoje "dobar" (HDL) i "loš" (LDL) holesterol, a za zdrav organizam je najvažnije da oni budu u balansu, odnosno da ne prelaze referentne vrednosti. U zavisnosti od laboratorije, optimalne vrednosti ovih masnoća iznose:

Normalne vrednosti dobrog holesterola su 1.03-1.55 mmol/l.

Normalne vrednosti lošeg holesterola su 1,55-4,53 mmol/l.

Kad je holestrol povišen, on se akumulira u arterijama, formiraju se plakovi, odnosno naslage. Ove naslage ometaju protok krvi, otežavaju ga, što dovodi do sužavanja krvnih sudova. Na osnovu toga, tkiva i organi ljudskog tela prestaju da dobijaju dovoljno kiseonika za ishranu. Pored toga, kada se ti plakovi razgrađuju, počinju da se formiraju krvni ugrušci, koji i te kako mogu da budu opasni po zdravlje - začepljuju krvotok i dovode do ozbiljnih bolesti (tromboze), a mogu da imaju i fatalne posledice.

Ključan faktor za uspostavljanje ravnoteže holesterola jeste ishrana. I dok postoje namirnice koje ga podižu, isto tako ima i obnih koje utiču na njegovo snižavanje. Pa tako, neka hrana izaziva rast "lošeg" holesterola, a ima i one koja pomaže "dobrom" da skoči.

Koja hrana podiže "loš", odnosno LDL holesterol?

Meso i proizvodi od njega - doprinose visokom nivou holesterola zbog činjenice da su izvor zasićenih masti. Zbog toga stručnjaci preporučuju da u ishrani izbegavate masnoće, svinjetinu, masnu junetinu i jagnjetinu, masnu živinu kako biste izbegli skok holesterola. Takođe je neophodno ukloniti iz ishrane kobasice, dimljeno meso i jela od mlevenog mesa.

Mlečni proizvodi - ovu vrstu namirnica ne treba u potpunosti izbaciti, ali ih konzumirati umereno. Potrebno je dozirati unos putera, pavlake, svežeg sira. U loše kombinacije se ubrajaju svež sir začinjen pavlakom, kafa sa mlekom, palačinke sa sirom, kolači od sira sa pavlakom...

Preterivanje u slastkišima - jednostavni ugljeni hidrati, šećer i drugi sastojci koji se koriste za pripremu ove hranesu jednostavno štetni po zdravlje i nisu dobri za zdravlje krvnih sudova.

Koja podiže "dobar", odnosno HDL holesterol?

Postoje namirnice koje, naprotiv, treba uključiti u vašu ishranu kako biste poboljšali zdravlje krvnih sudova. One pomažu u smanjenu ukupnog holesterola i povećanju HDL:

Meko kuvana jaja - ali ovde je važna količina, ne treba ih koristiti više od par komada dnevno.

Biljna nerafinisana ulja - laneno, maslinovo i drugo.

Riba - najbolje nemasna.

Orašasti plodovi.

Avokado.

Hrana koja obiluje rastvorljivim vlaknima - mekinje, jabuke, kruške, šargarepa, ječam, šljive, pasulj...

Važno je zapamtiti da sve ove namirnice treba konzumirati umereno, kao i voditi vašem jelovniku.