JA SAM DOKTOR FARMACIJE I OVE SUPLEMENTE NIKADA NE KUPUJEM: Velika su PREVARA, bukvalno bacate pare, a ništa NE POMAŽU

Ove suplementi uopšte ne treba kupovati, nisu efikasni

Uzimanje dijetetskih suplemenata može da se čini kao dobra navika, ali stručnjaci upozoravaju da određeni proizvodi donose više štete nego koristi. Tesa Spenser, specijalista farmacije je otkrila koje koje suplemente zapravo pijemo potpuno bespotrebno i koje ona, kao stručnjak, nikada ne bi uzimala.

Suplementi zove protiv gripa

Spenser kaže da su, po njenom mišljenju, navodne prednosti suplementa na bazi zove posebno "sumnjive".

"Dok neka preliminarna istraživanja sugerišu da zova može da ublaži simptome gripa ili drugih infekcija gornjih disajnih puteva, druge kliničke studije pokazuju da ovo uopšte nije istina i da ne smanjuje simptoma gripa", objasnila je.

Biotin za lepšu kosu i kožu

Još jedan suplement koji dr Spenser nikada ne bi kotistila jeste biotin, a koji mnogi uzimaju da bi poboljšali izgled i zdravlje kose, kože i noktiju.

"Mislim da je to samo prevara", kaže ona. "Godine 2017. jedna meta-analiza se bavila suplementacijom biotina. Ova analiza je pokazala poboljšanje rasta kose i noktiju nakon upotrebe kod pacijenata sa utvrđenim nedostatkom biotina. To je ključ. Ovi pacijenti su imali nedostatak biotina", objasnila je i dodala u da u grupu ljudi koji su u riziku od nedostatka ulaze oni sa zavisnošću od alkohola, trudnice i dojilje, osobe koje su uzimale lekove za lečenje epilepsije više od godinu dana...

"Ne postoje ispitivanja koja bi dokazala efikasnost suplementacije biotinom kod zdravih osoba za poboljšanje rasta ili jačine kose ili noktiju", napominje ona.

Riblje ulje za zdravlje srca

Riblje ulje je popularan dodatak koji se često koristi za poboljšanje zdravlja srca, ali Spenser kaže da se i ono nalazi na njenoj listi stvari koje neće uzimati.

"Većina ljudi konzumira riblje ulje kao izvor ’zdravih masti’. Iako su omega-3 masne kiseline korisne, mislim da ne bi trebalo da ih dobijamo iz ribljeg ulja", kaže ona i objašnjava da se industrijski zagađivači i insekticidi "obično nalaze u dodacima ribljeg ulja", čak i u onima koji su navodno bez takvih zagađivača.

Ogromne doze vitamina C protiv prehlade

Spenser kaže da izbegava da uzima vitamin C, navodeći da je njegova efikasnost upitna posebno kada se uzima u orgromnim količinama.

"Većina suplemenata vitamina C obezbeđuje mnogo više ovog nutrijenta nego što je ljudima potrebno. Preporučeni dnevni unos za pojedince je oko 65-90 mg, a maksimalna dnevna količina vitamina i minerala koju možete bezbedno da uzimate bez rizika od predoziranja ili ozbiljnih neželjenih efekata je 2.000 mg", objašnjava ona. "Najviše korišćeni suplementi vitamina C su oni koji sadrže oko 1.000 mg vitamina C u jednom paketu. To znači da ako imate dva paketa već ste na gornjoj granici, i to ne uključuje vitamin C koji unosete kroz hranu."

Čak i ako ne osetite neželjene efekte od previše vitamina C, Spenser kaže da će višak otići praktično u "otpad"

"Samo plaćate skup urin", našalila se. "Ja lično bih radije povećala svoj unos tamina C tokom celog dana kroz hranu bogau vitaminom C. Trudim se da jedem žute ili crvene paprike, pomorandže, kelj, jagode, a takođe pokušavam da uključim svežu majčinu dušicu u svako jelo koje pravim da bih povećala nivo vitamina C."