"POGREBNIK JE DAO DA MU VIDIM LICE, TO JE BIO ON!" Doktora proglasili mrtvim, probudio se posle dva dana - ŠOK ISKUSTVO!

Doktor Godvin Ugil Amad proglašen je mrtvim 5. septembra ove godine, a probudio se pred poslednje pripreme za sahranu i objasnio šta se dogodilo.

Izvor: Shutterstock/Ground Picture

Tokom prethodnih dana svet je preplavila vest o 59-godišnjem doktoru Godvinu Ugilu Amadu koji je "vaskrsnuo" samo dva dana nakon što su ga njegove kolege proglasile mrtvim. Sve se dogodilo 5. septembra ove godine, kada je Godvin oko šest sati ujutru "preminuo", a njegovo telo odvezeno je mrtvačnicu.

Džejkob Amad, najstariji sin doktora, doputovao je dva dana kasnije na sahranu. Vršile su se poslednje pripreme pred ispraćaj na groblju, a onda je usledio šok. Svi su primetili da se Godvin polako podigao i pokušao da izađe iz kovčega. Njegov sin je otkrio da su se svi ljudi razbežali zbog straha, a za medije je detaljno ispričao šta se dogodilo.

Inače, Godvin je u julu počeo da oseća bolove u grudima i nogama. Noge su mu bile otečene, a propisana terapija nije pomogla. Tada su ga njegova deca u Abudži naterala da ode u Federalni medicinski centar u Kefiju, gde je proveo dve nedelje. Otpušten je sa tvrdnjama da je njegovo zdravlje u redu, ali nedelju dana kasnije, bolovi su se vratili. Uputio se u privatnu bolnicu, a lekari su konstatovali da je "preminuo posle kraće borbe za život".

"Moj otac je proglašen mrtvim dok sam putovao iz Abudže da ga vidim. U bolnicu sam stigao oko 10 sati, već je bilo kasno i pogrebnik mi je dozvolio da mu vidim lice. Krenuli smo u selo i kontaktirali ljude da nam pomognu da iskopamo grob, kako bismo ga sahranili u roku od dva dana od njegove smrti", rekao je Džejkob, sin doktora i dodao:

"Telo smo 7. septembra doneli u selo, izložili ga na mestu gde je zbrinjavao svoje pacijente, a on je iznenada ustao iz kovčega. Odjednom smo svi primetili da se kovčeg trese. Probudio se i ustao. Skupio sam hrabrosti da mu priđem, ali on u početku ništa nije rekao. Kasnije sam ga odveo u kupatilo gde se umio, a nekoliko sati kasnije, tražio je hranu. Onda se opustio, a tek sutradan uveče počeo je da priča pomalo", objasnio je.

Amad je u intervjuu za "The National" rekao da ni danas ne može u potpunosti da se seti svega što se dogodilo, ali je rekao da se dobro seća da se u jednom trenutku grčio od bolova i nekoliko sekundi kasnije osetio olakšanje.

Kako je sve izgledalo iz iskustva samog Godvina?

"Zahvaljujem Bogu što mi je ponovo dao život nakon što sam okusio smrt. Pravo je čudo što mi je Bog dao drugu šansu i mislim da ću dane koje mi je dao, ponovo posvetiti njemu i propovedanju njegovog jevanđelja", rekao je doktor i dodao:

"Moj put u raj je bio miran. Znam da se iznad mene otvorio oblak i video sam nešto poput ogromnog zlatnog satelita u svemiru. Tamo me je dočekao veoma visok anđeo. Imao je prelep mač i nešto što je ličilo na zlatnu kosu. Kada sam se osvrnuo, video sam da iza njega stoje još dva anđela, koji u rukama drže brošure i knjige sa Božjim rečima. Kratko su razgovarali i pustili me u nebeski grad.

Na ulasku u grad sreo sam prijatelja iz detinjstva koji je umro pre 22 godine. Zvao se Čoko Aguma. On me je vodio kroz grad u kome su svi bili posvećeni obožavanju Boga. Takođe sam video nešto što je podsećalo na presto. Bog i ja možemo da vam potvrdimo da sam otišao u raj, a ne u pakao, kao i da sam se uspešno vratio sa hrabrošću da propovedam jevanđelje do kraja života. Bog postoji", rekao je on u intervjuu u kom je smrt opisao kao mirnu, tihu i spokojnu.

Njegov sin potvrdio je da se Godvin moli otkako se vratio.

"Moja majka se plašila, a ja se još malo plašim. Pogledao sam mrtvo telo mog oca, lično kupio kovčeg, bio svedok kako je u njega unet, šta sve ne. Njegov povratak me je šokirao. Još uvek nemam reči", zaključio je Džejkov.