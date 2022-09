HRVATSKA DOKTORKA ODUZIMA DAH BALKANCIMA, A EVO KAKVE MUŠKARCE VOLI: "Ako mi samo jednom priredi takav dan, on je pravi"

Hrvatica Petra Meštrić važi za najseksepilniju doktorku za kojom su muškarci poludeli, a sada je otkrila kakvog traži.

Izvor: Instagram/petramestric

Petra Meštrić jedna je od najpoznatijih hrvatskih influenserki. Na Instagramu je prati više od 45.000 ljudi, a pre nekoliko meseci nasmejala je čitav region svojom idejom. Tada je objavila da će za novac glumiti nekome devojku za Dan zaljubljenih, a potom je otkrila i detaljan cenonvik.

Međutim, Petra je u međuvremenu diplomirala na Medicinskom fakultetu i danas je doktorka. Bez obzira što radni prostor zahteva da nosi beli mantil, seksi Hrvatica nije želela da se odrekne uske odeće, minića i skupocene garderobe.

Petra je jednom prilikom istakla da je školovanje platila zahvaljujući zaradi od Instagrama, iako je nekada želela da postane glumica. U jednoj od poslednjih objava, Petra je citirala slavnu glumicu Milenu Dravić i upotrebila njen citat kako bi objasnila kakvog muškarca želi. Nema sumnje da je jedno presudno, a to je da muškarac bude galantan.

Podsetićemo vas kako on glasi:

"Ne znam kako vi, ali ja volim kavaljere, galantne tipove, dase. To su pravi muškarci. Ako ti taj priredi samo jedan dan, to vredi više nego pola nekog vašljivog života, mame mi. Evo, ako ja pogledam ceo svoj život, to je samo nekoliko senzacija pet-šest... Sve drugo luk i voda, ozbiljno... Izvinite, ali ja u život ne računam ono što spavam, što radim i sve drugo. Svakog dana jedno te isto, pa ne znam ni koji je dan, ni koja godina. Nego, gledaj da ti se desi nešto onako, neka promena. To jednoj ženi može da priredi samo galantan tip. Onaj koji ne žali ništa - ni sebe, ni vreme, ni pare. Istina, takvi su vredni, ali za žene puno znače", napisala je u opisu svoje fotografije.

Inače, Petra trenutno boravi u Americi i uživa u luksuznom životu.

U februaru mesecu ispisala je detaljan cenovnik "druženja" sa njom. Tako je, na primer, šetnja koštala 200 kuna (oko 3.100 dinara), šetnja plus držanje za ruku 350 kuna (oko 5.500 dinara), večera 500 kuna (7.800 rsd), ručak sa vašim roditeljima 900 kuna (14.000 rsd), ručak sa vašim roditeljima plus priča da je advokatica ili policajka 1.110 kuna (oko 17.000 rsd), javno blamiranje (npr. dranje ispred zgrade da vas voli i slično) 1.500 kuna (oko 23.500 dinara).

Pogledajte Petrine fotografije: