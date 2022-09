ŽENE ISKRENO REKLE U ČEMU MUŠKARCI NAJVIŠE GRIJEŠE! Žene nisu komplikovane koliko mislite, a evo oko čega se INATE

Žene su otkrile šta je to što muškarci rade pogrešno prema ženama i u čemu najviše grijzeneeše!

Izvor: Youtube/ alltter eggoo

Čini se da ženama nije nikad dosta pažnje i na muškarcima je da se iznova trude kako bi im ispunili dan, a na kraju krajeva i život, ukoliko se odluče da stanu na ludi kamen i ostanu zauvijek zajedno. Međutim, nisu svi muškarci isti i dok jedni obraćaju pažnju na svaku sitnicu, ima i onih kojima to baš ne polazi za rukom.

Jedan znatiželjan muškarac se zapitao šta je to što oni rade pogrešno prema ljepšem polu, te je na popularnom forumu Redit potražio mišljenje, ali i pomoć žena.

"Koje savjete biste dale momcima u vezi žena? Šta to rade malo, šta mnogo, a šta nikada, a šta rade pogrešno? Dajte neke olakšice, od higijene do ponašanja", napisao je on.

Komentari žena koji su usledili bili su raznovrsni i uglavnom konstruktivni:

"Učinite da im bude lijepo pored vas i da ih nasmijejete kad su tužne", glasio je prvi odgovor.

"Važno je da primijetite kada nešto nije u redu i da adekvatno reagujete. Zatim, da otpratite djevojku do kuće i najvažnija stvar da je ne prisiljavate oko seksualnog odnosa. Ako nisu spremne na to treba da ih razumijete. Žene nisu komplikovane koliko mislite. Naravno, vole i one nekada da tejraju inat, ali kada se nasmijeju to je onaj slatki inat", napisala je druga korisnica.

"Prvi korak je da budeš normalan, drugi je da ne budeš nenormalan", napisala je još jedna pripadnica ljepšeg pola šaljivo.

"Meni je važno da muškarac drži do sebe, da ne zapostavlja kako fizički, tako i psihički izgled, jer jednog dana on će biti uzor svom budućem djetetu. Takođe, muškarci inače po prirodi pokazuju manje nježnosti od žena, pa mi je uvek toga trebalo više", glasio je još jedan od komentara.

"Iskreno, poenta je da budu prirodni i bez lažnog hvalisanja. Sve što je lažno kad tad se vidi i osjeti. Ni previše grubi, a ni previše nježni. I takođe, da ne pretjeruju sa glupim šalama na račun izgleda i da kažu kada nešto pogrešimo, jer nismo ni mi savršene", napisala je jedna žena za kraj.

A koje je vaše mišljenje po pitanju ovoga?