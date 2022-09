REKAO MI JE DA MISLI DA SAM RUŽNA! Devojka raskinula sa dečkom zbog NAJLUĐEG RAZLOGA – "član porodice" presudio!

Jedna devojka prekinula je svaki kontakt sa dečkom, nakon što je doživela "odbijanje" od strane njegovog psa.

Izvor: RossHelen/Shutterstock

Zabavljanja na početku mogu da budu puna lepih iznenađenja, ali i onih koja su manje prijatna. Nakon što je prvi put kročila u kuću svog novog dečka, Majkla, kako bi upoznala njegovog psa, naišla je na odbijanje.

To ne bi bilo ništa čudno, da su u pitanju bile kritike njegove majke ili možda ostalih ukućana, ali ona se susrela sa odbijanjem psa. Ona je, blago rečeno, ostala u šoku kada je njegov kućni ljubimac "kritikovao" njen izgled. Prema rečima ove devojke (25), plan je bio da ona dođe kući kod njega, na večeru, što je bila idealna prilika da upozna njegovog ljubimca. Međutim, nakon što su seli za sto, devojka je primetila neobično ponašanje krznenog ljubimca, pošto je neprestano skakao i vrteo se u krug.

Razočarana devojka je na Reditu napisala kako joj je dečko rekao da je njegov pas "komentarisao" njen izgled, a onda je usledio pravi šok. Prema njegovim rečima, kućni ljubimac mu je rekao da misli da je "ružna".

"Ovo me je potpuno šokiralo. Pogledala sam Majkla i pitala ga da li je ozbiljan. Počeo je da objašnjava da je njegov pas takav sa određenim ljudima i da ne treba to da me vređa", nastavila je svoju priču i dodala kako joj je najviše zasmetalo to što joj je on to rekao naglas i indirektno dao sopstveno mišljenje o njoj preko psa.

Kao logičan sled događaja, usledila je rasprava, nakon čega je devojka ostavila večeru i otišla kući. Iako joj je sestra kasnije rekla da je trebalo drugačije da se postavi i da samo nastavi sa šalom ili se nasmeje, nju je sve toliko pogodilo, te je odreagovala kako je ona najbolje znala.

S druge strane, sam Majkl je smatrao da je previše osetljiva i da treba što pre da poradi na samopouzdanju. Majkl ju je zatim zvao nekoliko puta, a kada se na kraju javila, optužio ju je da je "preterala", nakon čega su završili svaki kontakt. Komentari ljudi koji su usledili bili su različiti. Dok su jedni smatrali da je preterala, drugi su ipak mislila da je njegovo ponašanje nedopustivo i da ima jako loš humor. Na kraju su korisnici dali svoja mišljenja, a koja su se većinom odnosila na okrutno ponašanje, sada već bivšeg dečka.

"Majkl je ispao bezobrazan i iskoristio je svog psa kao povod za taj bezobrazluk", napisao je neko.

"On je užasan i iskoristio je psa da te isproziva. Ili je možda zaista ubeđen u to da njegov kućni ljubimac može da priča sa njim".

"Siguran sam da nisi ružna, ali on je igrao na tvoju nesigurnost. Mrzim ljude koji koriste sarkazam kao paravan za gadosti. Molim te, nađi nekoga ko te zaslužuje, tvoje kuvanje i tvoju pažnju", glasio je savet drugog.

Šta vi mislito o ovome?

