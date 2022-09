HOĆE LI NEKO DA MI OBJASNI KADA JE VREME DA SE MUŠKARAC OŽENI?! Rasprava o "modernom dobu", evo šta su Srbi odgovorili!

Srbi poveli diskusiju o idealnim godinama za muškarca - koje godine su idealne da se konačno "skrasi" kraj jedne žene?

Izvor: Shutterstock/Marjan Apostolovic/reddit

Naučno je dokazano da muškarci kasnije sazrevaju od žena, te se mnoge pitaju u kojim godinama muški pol poželi konačno da se skrasi, tačnije, da se oženi i pronađe mir samo kraj jedne.

Upravo je jednu korisnicu na Reditu zanimalo to pitanje, pa je poželela da čuje mišljenje od drugih.

"Zanima me da li smatrate da postoji određena starosna grupa kada muški pol generalno poželi da se 'skrasi' s jednom ženom, ali opet ne u smislu 'dogodine treba da mi rodiš dvoje dece'?", glasilo je njeno pitanje.

Usledili su raznovrsni odgovori. Dok su jedni navodili tačne godine, drugi su smatrali da to zavisi od različitih životnih okolnosti.

"U teoriji, to bi trebalo da bude nakon školovanja, ostvarivanja finansijske stabilnosti i nakon par godina ludovanja. Od neke 27. do 30. godine. Tada većina društva bude udato, oženjeno i ima decu, pa se stvara i taj spoljašnji psihološki faktor. U praksi je to potpuno drugačije i zavisi od individue", glasio je prvi odgovor.

Izvor: Reddit

"Mislim da to nema veze sa godinama, već sa tim da li je pronašao osobu uz koju bi se skrasio i proveo život", napisao je drugi korisnik.

Jedna devojka je čak podelila savet iz ličnog iskustva:

"To je sve više individualno. Upoznala sam više momaka od 27 do 30 godina za koje sam mislila da su ozbiljniji u tom pogledu, ali uopšte nisu. Ta starosna grupa mi se čini kao potpuno opuštena u tom pogledu - bez nekih afiniteta da se skrase i stvore porodicu".

Bilo je i onih koji su naveli kada bi tačno muškarac trebalo da se "skrasi", pa ako je suditi po komentarima, mnogi smatraju da su okvirne godine za to - 25, 26 ili 27 godina.

Šta vi mislite?