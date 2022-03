ACA LUKAS ŽENI NAJSTARIJEG SINA! Isplivale prve fotke - Lazar sa flašom rakije i trubačima krenuo PO MLADU! (FOTO)

Sin Ace Lukasa, Lazar, danas staje na ludi kamen.

Izvor: instagram/screenshot/vuk.lazar

Aca Lukas ženi svog najstarijeg sina Lazara, a u porodici Vuskanović sve je spremno za veliko slavlje.

Par će se na vječnu ljubav zakleti pred Bogom u crkvi na Karaburmi u prisustvu roditelja, kumova, i najbližih članova porodice, dok će gala ceremoniju upriličiti u jednom beogradskom restoranu u koji će doći i brojna poznata imena.

Upravo Lazar objavio je nekoliko kadrova prije ceremonije vjenčanja, a na njima je pokazao kako se provodi dok ide po svoju trudnu izabranicu Anu.

On se uslikao sa flašom rakije, ali i snimio trubače koji ga prate u stopu. Lazar je objavio i fotografiju sa bratom Andrejom, a u jednom trenutku zapalili su i baklje.

Podsjetimo, Aca Lukas rekao je da je Lazaru bila želja da mu on pjeva prilikom prvog mladenačkog plesa.

"Lazar je izrazio želju da im otpjevam pjesmu za prvi svadbeni ples. I hoću da otpjevam. On hoće da ja otpjevam jednu pjesmu koju ja nisam ni snimio, ali on voli tu pjesmu. Jednu staru pjesmu. A ja sam nešto drugo zamislio. A to što sam ja zamislio zavisi od toga da li će ta osoba moći da dođe na svadbu, jer nije ovdje. Mislio sam sa Draganom Mirković da otpjevam ovaj novi duet", rekao je nedavno.