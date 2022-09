KOLIKO ĆE ALATKA DA BUDE ČVRSTA ZAVISI OD USTA I NOSA: Trećina muškaraca ima problem, a rešenje NEMA VEZE SA SE*SOM

Loše disanje može da bude jedan od ključnih uzroka erektilne disfunkcije.

Izvor: Shutterstock/AstroStar

Problemi u spavaćoj sobi su "škakljiva" tema, retko ko želi da prizna da intimni odnosi sa partnerom nisu zadovoljavajući. Konkretno, erektilna disfunkcija (ED) je ozbiljan problem, a o kom muškarci nerado govore. Međutim, ako vi ili vaš partner patite od ovog poremećaja, utešno je da znate da je ED široko rasprostranjeno i izlečivo stanje koje pogađa jednu trećinu muškaraca. Najčešće se misli da je uzrok direktno povezan sa samim polnim organom, ali zapravo postoji veliki broj faktora koji naizgled deluju nepovezano, a koji su ključni krivci za pojavu ovog poremećaja. Anksioznost, stres, mentalno zdravlje, krvni pritisak, ishrana, pa čak i način na koji dišete mogu da utiču na vaš seksualni život, kažu stručnjaci iz Klinike Mejo.

Pa tako, ako niste znali, način na koji muškarac diše utiče na protok krvi u polnom organu!

Cirkulatorni i respiratorni sistem rade zajedno kako bi krv i kiseonik "putovali" kroz telo. Dok dišete, vazduh i krv ulaze i izlaze iz pluća, a studija iz 2017. objavljena u "Breathe-u" pokazala je da duboko disanje može da poveća protok krvi, poboljša varenje i pomogne u oslobađanju toksina.

Pošto disanje može da utiče na protok krvi, logično je da je način na koji uzimate i izbacujete vazduh povezan sa erektilnom disfunkcijom. Pol Tompson, urolog i hirurg na Tompson klinici u Fort Vortu, kaže:

"Postoji nekoliko načina na koje disanje može biti faktor ED. Loše disanje može da utiče na cirkulaciju, što dovodi do ove disfunkcije. Još jedan problem je apneja, odnosno hrkanje u snu. Loše disanje tokom spavanja može da dovede do ED."

Disanje na usta je jedan od potencijalnih uzročnika erektilne disfunkcije. Studija objavljena u "Journal of Oral Health and Dental Science" ispitivala je odnos između disanja na usta i seksualne disfunkcije. Istraživači su primetili da 68 odsto pacijenata starosti od 20 do 56 godina, a koji dišu na usta, ima seksualne poteškoće kao što su ED, prevremena ejakulacija i nizak libido.

Izvor: NDAB Creativity/Shutterstock.com

"Određeni načini disanja, kao što je ono na usta, povećavaju rizik od poremećaja sna", kaže doktor Džastin Houman. "Kada je san prekinut na duge periode, to može da smanji nivo testosterona i poveća rizik od erektilne disfunkcije."

Ne samo da disanje na usta povećava rizik od ED, stručnjaci iz Klivlendske klinike kažu da može biti opasno i po opšte zdravlje. Kada dišete na usta, uzimate više od vazduha; unosite bakterije, toksine i druge štetne čestice u svoje telo. Ovo može da pogorša seksualne probleme tako što dolazi do sužavanja disajnih puteva, a što povećava rizik od pojave ED.

Za bolji seks - dišite kroz nos!

Možda će vas iznenaditi kad čujete da nos igra ključnu ulogu u našem seksualnom zdravlju. To je zato što naše telo proizvodi azot oksid (NO) - gas koji pomaže u širenju i sužavanju krvnih sudova - kada dišete kroz nos. Posledica je uravnotežen krvni pritisak, bolje zdravlje srca i bolja cirkulacija. Osim toga, dlake u nosu pomažu u filtriranju bakterija i drugih štetnih čestica da ne uđu u telo.

"Disanje kroz nos pomaže da se opustite više nego kad to činite na usta. Erektilna disfunkcija koja je povezana sa anksioznošću možeda reši jednostavnim disanjem kroz nos", napominje dr Džastin Houman.