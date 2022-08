KAD ČUJETE ŠTA SE DEŠAVA U TIJELU KAD NEMATE SE*S, UHVATIĆE VAS PANIKA: Posljedice su KATASTROFALNE – reagujte odmah!

Kako apstinenscija utiče na zdravlje muškaraca i žena?

Izvor: PKpix/Shutterstock.com

Apstinencija u intimnom životu može da dovede do zdravstvenih problema i kod žena i kod muškaraca. Da li je to zaista tako i zašto je odsustvo seksa opasno?

Za razliku od taoističkog pristupa koji praktikuju Kinezi, a koji naglašava apstinenciju, za zapadnjaka koji svakodnevno ne praktikuje jogu, ćigong i energetske vežbe, apstinencija može da bude više štetna nego korisna.

Uticaj na muškarce

Psihijatar i seksolog, Sara Mars kaže da kod muškarca apstinencija može da poveća rizik od raznih bolesti karličnih organa (prostatitis i drugih), kao i dovesti do problema sa fiziološkim krvotokom karličnih organa, što zauzvrat stvara rizik od upala.

Uzdržavanje od intimnih odnosa izaziva nakupljanje sekreta u prostati, koji se, po pravilu, oslobađa zajedno sa ejakulatom. Tečnost koja "stagnira" u prostati je povoljna za razvoj različitih mikroba. Osim toga, seme koje se ne izbcuje može da uđe u prostatu, što negativno utiče na imunitet i dovodi do stvaranja brojnih zdravstvenih problema. Kao rezultat, pojavljuju se simptomi upale prostate: otežano mokrenje, nelagodnost u uretri, perineumu i druge neprijatne manifestacije.

Često je produžena apstinencija uzrok erektilne disfunkcije. Na primer, 3-4 meseca apstinencije može da smanji potenciju ili da negativno utiče na proces ejakulacije, kao i na funkcionisanje endokrinih žlezda. Zbog toga se, nakon duže apstinencije, muškarcima savetuje da se usredsrede na vraćanje ritma seksualnog života. Ne samo apstinencija može negativno da utiče na zdravlje muškaraca, već i nedostatak erekcije dovodi do nedostatka hranljivih materija u tkivima polnog organa, pa čak i do sužavanja krvnih sudova. Ovi problemi mogu, ako se ne rešavaju pravilno, dovesti do loše potencije.

Uticaj na žene

Izvor: DenisProduction.com/Shutterstock.com

Kako je doktorka primetila, apstinencija utiče i na zdravlje žena.

Potencijalni problemi uključuju slabost mišića dna karlice, što dovodi do neusklađenosti, pomeranja ili prolapsa karličnih organa. Uzrok ovome može da bude odsustvo orgazma, što dovodi do kontrakcije vaginalnih mišića i održavanja tonusa. Ova situacija se pogoršava apstinencijom koja se javlja nakon porođaja. Osim toga, nedostatak intimnosti može da promeni hormonsku sliku i, kao rezultat, poveća rizik od problema sa menstrualnim ciklusom, kao i bolesti kao što su fibroidi materice i mastopatija.

Strada i psiha

Nedostatak intimnosti takođe može da utiče na psihološko stanje osobe: njeno samopoštovanje, samopouzdanje, želju... Neki pacijenti takođe razvijaju strah od seksualnog kontakta. U ovom slučaju potrebna je pomoć seksologa.

Osobe koje se uzdržavaju od intimnosti po pravilu lošije podnose stresne situacije. Postoje studije prema kojima neredovan seksualni život negativno utiče na pamćenje. Konkretno, tokom seksualnog kontakta, hipokampus se aktivira - deo mozga povezan sa pamćenjem i emocijama. Seks pozitivno utiče na kognitivne funkcije, aktivirajući proces rasta i razvoja nervnih ćelija.

U nedostatku redovnog partnera i intimnih odnosa, pomoći će masturbacija, joga, Kegelove i vežbe telesne energije, specijalni simulatori...