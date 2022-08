NEVEROVATNO OTKRIĆE O PSIMA! Pogledajte ljubimca u OČI kada se vratite kući, videćete nešto što će vam istopiti srce!

Istraživanje utvrdilo, psi imaju suze radosnice kada se vlasnik vrati kući!

Izvor: Shutterstock

Kućni ljubimci su kao pravi članovi naše porodice, imaju ulogu u našem domu i osećanja. A sada je otkrivena neverovatna stvar o psima - oni plaču suze radosnice kada se vlasnik vrati kući!

Svako ko više voli pse, nego mačke, reći će vam da obožava činjenicu da mu se pas obraduje kada se vrati kući, makar bio van nje i samo pola sata. Od mačke to ne očekujte, ali sada je otkriveno koliko se tačno pas obraduje kada vidi vlasnika nakon što je ostao sam kod kuće!

Profesor Takefumi Kikusui ima pudlicu, i pre šest godina je primetio nešto neobično. Dobila je štence, profesor se brinuo o mami i bebama, i shvatio da njegova ljubimica ima suze u očima.

"To mi je dalo ideju, da oksitocin kod pasa povećava proizvodnju suza. Da, psi mogu da proizvode suze, one samo ne padaju iz očiju kao ljudske", objasnio je profesor sa Univerziteta Azabu u Japanu.

Kada psi dobiju nalet hormona ljubavi, oksitocina, njihova proizvodnja suza se naglo pojača. To je slučaj pri osećanju velike radosti, kao što je povratak vlasnika kući! Profesor je odlučio da to testira i utvrdio da njegov pas zaista ima pune oči suza kada se on vrati, ali se nivo suza ne menja kada, recimo, upozna neku novu osobu.

Zanimljivo je da je oksitocin kod pasa dokazano povišen kada se igraju s vlasnikom, ali je ovo prvi put da je "provereno" da li se nivo povećava kada nas pas prvi put ugleda nakon odsustva iz kuće.

Studija je objavljena u žurnalu "Current biology", a profesorov tim je analizirao nivo suza samo kod srećnih pasa, nije ga istraživao u situacijama kada psi osećaju negativne emocije.

Ako imate psa, pročitajte koja oprema za kućne ljubimce je čisto bacanje para i koje kućne biljke mogu da mu naškode!