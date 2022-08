KOJI SLADOLED SE NAJSPORIJE TOPI NA VRUĆINI? Nećete verovati, ali postoji razlika - 1 će vam iscureti i kad je PROHLADNO

Koji sladoled se najsporije topi na vrućini?

Izvor: Shutterstock/Neirfy

Svi znaju da je po vrućem vremenu teško nositi sladoled od prodavnice do kuće, a da ostane "netaknut". A ako počnete da ga jedete na ulici, brzo se topi na suncu i tako rizikujete da se uflekate.

Ali, da li znate da postoji sladoled koji se sporije topi?

Studiju koja ovo potvrđuje sproveo nastavnik fizike sa Univerziteta Notingem Trent u Velikoj Britaniji, Edvard Bridžis. On je testirao deset vrsta sladoleda da vidi koja se najsporije topi. Naučnik je reprodukovao letnju temperaturu u svojoj laboratoriji, nakon čega je izmerio konzistenciju, oblik, veličinu i brzinu topljenja sladoleda.

Ispostavilo se da sladoled od čokolade najduže zadržava svoj oblik: zaštićen je tvrdom glazurom, a koja ima višu tačku topljenja od mekog punjenja. Ovaj sladoled može da izdrži temperature iznad 30 stepeni C. Sladoled u kornetu takođe dobro se dobro "drži" - istopiće se na temperaturi od 28 stepeni za otprilike 40 minuta. Najbrže se tope oni oblika valjka i do voća (obično na bazi vode), oni čak jedva "opstaju" na temperaturi od 17 stepeni C.

"Da bi sladoled što duže ostao u optimalnom stanju, nije važna samo temperatura, već i vremenski faktori kao što su vetar i vlaga. Oblik i veličina deserta takođe su važni: što je veći odnos površine i zapremine, brže se toplota iz okoline i ljudskih ruku prenosi na sladoled, što dovodi do njegovog topljenja", rekao je Edvard Bridžis.