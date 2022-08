NUTRICIONISTI OBJASNILI ŠTA SE DEŠAVA U TELU AKO PRESKAČETE RUČAK: Kad čujete posledice, odmah ćete nešto pojesti!

Da li znate kako preskakanje ručka utiče na vas, vaše telo i zdravlje?

Izvor: Shutterstock/Dragon Images

Odavno smo naučili da je doručak najvažniji obrok u toku dana. Stručnjaci su nas nebrojano puta upozoravali na to, toliko da se o ostalim obrocima ni ne govori.

Zbog ubrzanog tempa života i svakodnevice u kojoj jurimo da završimo bezbroj obaveza, mnogi od nas imaju naviku da ni ne ručaju u toku dana. Započnemo dan doručkom, ceo dan smo "na nogama", a onda se uveče pošteno najedemo.

Ipak, ova navika može da ima ozbiljne posledice, upozoravaju nutricionisti. Preskakanje bilo kog obroka otežava ispunjavanje dnevnih nutritivnih potreba. Bez obzira na to koliko ste zauzeti, redovni ručak daje energiju i nudi mentalni odmor i vreme za osveženje.

"Uvek želim da znam o intervalima ishrane uopšte. Da li preskačete ručak jer vam je raspored prezauzet i nemate vremena za jelo? Da li pokušavate da smanjite kalorije? Da li je to zato što vaši saradnici ne prave pauzu za ručak? Ne možemo da zanemarimo potrebu tela za ishranom. Ovo su sva važna pitanja u pomaganju da se razvije drugačija navika koja će bolje da služi vašem telu", kaže Linda Anegava, sertifikovani lekar interne medicine i medicine gojaznosti.

Ukoliko vam se ponekad desi da ste preskočili ručak, to i nije tako strašno. Ipak, ako ova navika postaje sve učestalija, telo se prilagođava manjem unosu kalorija, a to može da bude štetno za vaše zdravlje.

Takođe, to bi moglo da dovede do smanjenog metabolizma tokom vremena i povećanog rizika od nedostataka hranljivih materija. Pojačava se žudnja i navede vas da uveče konzumirate više kalorija.

Ono što je takođe važno, to je da niste ni svesni da upravo preskakanje ručka dovodi do pada energije, raspoloženja, produktivnosti, koncentracije. Istraživanja pokazuju da ograničavanje ishrane može da poveća razdražljivost i neraspoloženje, smanji motivaciju i potencijalno dovede do anksioznosti i depresije.