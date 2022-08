NISAM LOŠA MAJKA ZATO ŠTO IDEM NA ŽURKE: Miji govore da joj treba oduzeti dete zbog oblačenja, ali nije im ostala dužna!

Mija odgovorila na komentare u kojima joj poručuju da joj treba oduzeti ćerku zbog načina oblačenja!

Mia Bordman (25) je majka petogodišnje devojčice, koja smatra da ne treba da menja svoj stil odevanja samo zato što ima dete. Ona voli da bude glamurozno obučena i kaže da joj je muka više od komentara ljudi koji joj govore da bi joj "trebalo oduzeti ćerku", a sve samo zbog odeće.

Ova majka, koja se inače pojavila u britanskoj emisiji "Tinejdžerke mame", ističe da ljudi ne treba da je osuđuju zbog toga što povremeno izlazi sa svojim prijateljicama, te im poručuje da se "život ne završava" kada dobijete decu, te da majke i očevi imaju pravo da izdvoje vreme za sebe.

"Volim da nosim odeću kakvu nosim, za koju ljudi neki ljudi kažu da nije tipična ’odeća za mame’. Da li me to čini lošom majkom? Ljudi idu toliko daleko da mi pišu poruke da mi treba oduzeti dete zbog toga kakva sam. Život ne prestaje kada dobijete dete, za mene, tek je počeo. Ali svi me konstantno osuđuju zato što volim da idem na žurke", kaže Mia.

Ona ističe da razume da se zarad roditeljstva neke stvari moraju "žrtvovati", ali insistira da bi trebalo da ima pravo na vreme za sebe, posebno kada njena ćerka provodi vreme sa svojim ocem.

Mia kaže da nema nameru da se menja zbog komentara internet trolova, kao i da je ne zanima šta ljudi misle jer zna da je uvek tu za svoju ćerku i da može da bude dobra majka, a da istovremeno ponekad ode na žurku.

Ona je takođe poslala svima i poruku da "nije tako loše" biti mlada majka, te da joj se život promenio nabolje otkako je rodila ćerku.

"Ljudima koji žele da dobiju bebu mladi želim svu sreću ovog sveta i da ignorišu sve negativne komentare. Možete da budete najbolja mama u 18 i u 35 godina, i ne zanima me šta bilo ko kaže".