MRZE ME JER SAM KAO AVION! ZANOSNU PLAVUŠU IZBACILI IZ RADNJE: Ponizili je uživo, a na sajtu za odrasle je OBOŽAVAJU!

Izvor: Instagram/iaraferreirareal

Atraktivna plavuša po imenu Lara pazarila je u jednoj radnji na Floridi kada joj je zaposleni rekao da napusti objekat.

Zanosna Brazilka, doživjela je poniženje kada joj je zaposleni u jednoj prodavnici u centru Majamija, rekao da mora da izađe napolje i to zbog svog izgleda, ali i toga čime se bavi.

"Osjećala sam se poniženo, bila sam u šoku kada me je izveo napolje, dok je sve vreme urlao na mene. Moj izgled nije bio skandalozan. Tako se oblačim i u Brazilu i nikada nisam doživjela nešto slično", rekla je ona.

Lara je bila jedini jedini kupac u prodavnici i nije otkrila šta je nosila kada su joj rekli da napusti objekat. Međutim, zaposleni ju je prepoznao sa platforme za odrasle - "OnlyFans" i pretpostavio da će se možda snimati u radnji, te je brzo i burno reagovao!

''Zaposleni me je optužio za nešto što nisam uradila. Za mene je to predrasuda samo zato što sam zgodna", izjavila je Lara i dodala kako se do sada snimala javno, ali uvek na diskretan način. ''Nikada nisam remetila druge ljude'', rekla je.

''Jedanput su mi na plaži u Brazilu oduševljeno prišle i dvije djevojke i upitale da li sam ona, što snima za OnlyFans. Ipak, postoje i oni kojima smeta moj izgled i to čime se bavim'', zaključila je ona.

Prema Larinim rečima, ovo nije prvi put da je ljudi javno osuđuju zbog njenog izgleda i odeće, a predrasude sa kojim se susrijeće za nju nemaju smisla.

