JEDNA VRSTA VODE MOŽE DA BUDE OPASNA, PAZITE NA OVAJ SASTOJAK: Doktor otkrio šta nikako ne treba da jedete po vrućini!

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić objasnio je koju hranu je opasno jesti po vrućinama.

Velike vrućine i te kako mogu da iscrpe organizam. Pa kada ogladnimo, posežemo za svim i svačim, pogotovo kada krenemo na putovanje. Hrana koja je dugo izložena na visokim temepraturama i suncu može da bude štetna po nas.

U jutarnjem programu na Prvoj televiziji, doktor Vojislav Perišić objasnio je koje namirnice je opasno da jedemo po velikim vrućinama, a koje su poželjne.

"Kada krećete na odmor, preporučljivo je da put, pogotovo zbog dece, ne bude duži od dva sata, te je mnogo bolje da roditelji sa mališanima najpre putuju avionom. Tih dva sata puta važno je da se rehidrirate i unosite svarljive ugljene hidrate'', rekao je doktor i za primer je naveo tost, puter i malo mesa, a najbolji izbor je šunka jer nema masti i lako se vari.

Doktor Perišić se osvrnuo i na to kada i gde je idealno vreme za putovanje, pogotovo sa malom decom i citirao svog profesora Vukana Čupića:

"Leti se ide na planinu, a u jesen na more'" rekao je on i dodao da letnje vrućine nisu dobra opcija da vodite dete na more. Ali pošto većina naših građana je navikla da usred sezone posećuje brojne letnje destinacije, onda je najbolji savet za njih i decu, da unose dosta vode koja ne sadrži previše natrijuma.

"Litar vode ne sme da ima više od 50 miligrama natrijuma''. Ukoliko se pije previše vode sa visokim procentom natrijuma dobićete hiponatremiju koja dovodi do poremećaja funkcije mozga.

"Preporučujem da na ambalaži flašice vode, odnosno na etiketi, proverite koliko ona sadrži natrijuma.Važno je ima ispod 50 miligrama".

Većina ljudi, koji otputuju u drugu sredinu, gde su klima, hrana i voda drugačiji, često dobiju dijareju ili se susretne sa drugim probavnim problemima. Doktor je savetovao i kako da ublažite ili otklonite te simptome.

''Ja probiotik uzimam godinama, konstantno, i dobro je da pet dana pre odlaska na put počnete da ga konzumirate i naravno, nakon povratka preporučujem da nastavite da ga pijete još mesec dana, jer on ne može nikako da vam šteti''.

Ali kada već dođete u drugu sredinu, šta je ono što nikako ne treba da jedete kako ne biste pokvarili stomak?

"Samo sveže bareno povrće je preporučljivo, sve ostalo što se podgreva naknadno idealno je mesto za razmnožavanje bakterija".

Takođe, doktor Perišić je za kraj savetovao da redovno unosite sveže salate od voća i povrća, dok je deci mnogo bolje, umesto slatkiša, davati voćke i to na dva sata.