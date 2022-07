OVO JE NAJBOLJI NAČIN NA KOJI TREBA DA PIJETE VODU: Niko ne vodi računa o tome, a može da spreči brojna oboljenja!

Da li sedite ili stojite dok pijete vodu?

Već smo nekoliko puta čuli da je potrebno popiti bar osam čaša vode dnevno, kako bi naš organizam funkcionisao kako treba. To naročito važi tokom leta, ali da li ste ikada razmišljali o tome na koji način pijete vodu?

Prema ajurvedi, tradicionalnoj indijskoj medicini, položaj u kom pijete vodu je od izuzetne važnosti za zdravlje. Stručnjaci navode da je idealno da je pijete dok sedite, jer pijenje vode u stajaćem položaju utiče loše na zdravlje.

"Ako je ne pijete na pravi način, to može biti i uzrok nekih zdravstvenih problema. Zato bi trebalo da izbegavate da je pijete stojeći ili u pokretu. U slučaju da je pijete s nogu, tečnost klizi pravo do creva i ne apsorbuje se dovoljno, pa brže osećate žeđ, ali i posledice sporijeg rada nekih organa", navode.

Lekari savetuju da vodu pijete u sedećem položaju u malim gutljajima, jer su mišići tada opušteniji, a ako tako ne činite, možete najpre da osetite probleme sa varenjem, a onda sa zglobovima i bešikom.

"Ukoliko pijete vodu stojeći, to stvara probleme u donjem delu jednjaka, zbog čega se stvara i kiselina. Mišići organa za varenje se usporavaju, dolazi do zastoja u varenju hrane, a samim tim i nadutosti. Disbalans tečnosti u organizmu dovodi i do njenog nagomilavanja oko zglobova, a bubrezi sporije rade, pa toksini ostaju duže u organizmu", objasnili su.

