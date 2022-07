EPRO Advance Technology je svetu predstavio svoj revolucionarni porozni materijal za generisanje čistog vodonika.

Izvor: EPRO Advance Technology

Kompanija EPRO Advance Technology (EAT) je predstavila revolucionarni prah koji služi za generisanje velike količine čistog vodonika i koji je potpuno bezbedan za skladištenje i transport.

"EAT je razvio revolucionarni porozni silicijumski materijal, poznat kao Si+, koji ima sposobnost da generiše ultra čisti vodonik iz vode, i koji deluje kao čvrst materijal - onaj koji je kompaktan, robustan i lako prenosiv - rešavajući mnoga pitanja koja su sputavala rast vodonične ekonomije", rekla je kompanija u saopštenju za javnost.

Kada je potreban vodonik, Si+ prah se jednostavno potopi u vodu, promeša i gas počinje da izlazi. Prah funkcioniše u širokom opsegu temperatura okoline, između 0 i 80 °C, a nusproizvod je silicijum dioksid, glavni sastojak peska.

"Si+ predstavlja značajan proboj zelene energije vodonika i on će transformisati vodonik iz goriva budućnosti u gorivo sutrašnjice", rekao je Albert Lau, izvršni direktor kompanije EAT. "Ova tehnologija ima potencijal da unapredi ekonomiju vodonika. To nam može omogućiti da u potpunosti iskoristimo naše prirodne resurse, bezbedno isporučujući vodonik do potrebnih lokacija kroz postojeću infrastrukturu i transportne sisteme".

EAT takođe navodi da, za razliku od drugih vodoničnih jedinjenja u čvrstom stanju, Si+ ne skladišti vodonik, što ga čini veoma bezbednim u poređenju sa drugim materijalima koji "nose vodonik". Sastoji se samo od silicijuma metalurškog kvaliteta, ali i od recikliranog silicijuma iz pokvarenih ili istrošenih solarnih panela, od kojih većina trenutno ide na deponiju.

To znači da je Si+ izuzetno ekološki prihvatljiv i da ima veoma nizak ugljenični otisak. EAT kaže da su njihovi sistemi već u razmatranju od strane Uprave aerodroma u Hong Kongu, koja i procenjuje kao način da napaja svoje rezervne generatore.

Ukoliko kompanija zaista može da ispuni svoja obećanja, a da proizvod ne učini preskupim, moguće je da upravo gledamo u sledeći energetski sistem masovne proizvodnje.

