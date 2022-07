OTKRILA ISTINU O ŽIVOTU NA NAJVEĆEM KRUZERU NA SVETU: Svi su očekivali raskoš, ali ovo će vas iznenaditi! (FOTO)

Devojka koja živi i radi na najvećem kruzeru na svetu otkrila kako izgleda njen život na ovom brodu!

Izvor: YOutube/Screenshot/Royal Caribbean Blog/tiktok/kayleigh_georgina

Život i rad na kruzeru definitivno nisu za svakoga, baš kao što nisu ni krstarenja. S druge strane, nisu baš svima ni dostupni pošto putovanja kruzerima uglavnom mnogo koštaju, zato je uvek zanimljivo kada imamo priliku da čujemo ili vidimo neke "insajderske" infomacije sa ovih brodova.

Kejli Domini-Sim, devojka koja radi na najvećem kruzeru na svetu – u pitanju je Wonder of the Seas kompanije Royal Caribbean, redovno na TikToku objavljuje različite snimke u kojima dokumentuje boravak na ovom kruzeru. Jedna od stvari koja je iznenadila mnoge je kako izgleda soba u kojoj ona boravi i spava!

S obzirom na to da je u pitanju najveći kruzer na svetu, očekivali biste i prostranu sobu, ali to nije slučaj. Ona deli malenu kabinu sa koleginicom, u kojoj se nalaze dva kreveta na sprat, maleni sto na zidu i izuzetno mali orman, a ova devojka kaže da "moraju da budu veoma kreativne" da bi tu spakovale sve stvari.

Međutim, Kejli tvrdi da život u ovom malom prostoru ima svojih prednosti, a posebno kupatilo.

"Najbolja stvar u vezi sa kupatilom je što možeš da opereš zube, obriješ noge, tuširaš se i piškiš, sve u isto vremen", našalila se ona dok je kamerom pokazivala šolju, tuš i malo ogledalo koje se tu nalazi.

"Veoma je malo, ali znate, funkcionalno", dodaje.

Ljudi su oduševljeni njenim snimcima, te joj često u komentarima zahvaljuju što im pokazuje kako izgleda život na brodu.

"Obožavam ove snimke", "Izgleda prelepo! I ja idem u avgustu, odbrojavam dane", neki su od komentara koje je dobila.

Inače, oni koji putuju ovim kruzerom, tj. nisu zaposleni na njemu, zaista mogu da očekuju luksuz na svakom koraku, a dokaz za to je i ovaj video koji pokazuje svaki kutak najvećeg kruzera na svetu: