3 NAMIRNICE KOJE JE BRITANSKI DVOR ZABRANIO KEJT MIDLTON

Kejt Midlton ne smeta što, prema pravilima britanskog dvora, ne smije da jede određene namirnice.

Izvor: Profimedia

Život na britanskom dvoru sa sobom donosi brojna ograničenja, pravila i zabrane. Iako je to možda bilo nepremostivo za Megan Markl, Kejt Midlton se ne buni i nema problema sa poštovanjem mjera koje se zahtijevaju od nje.

Vojvotkinja od Kembridža ima poseban režim ishrane, a zahvaljujući njemu održava svoju formu i zdravlje. Jedno istraživanje, koje su sproveli stručnjaci za vježbanje i ishranu u Barbendu, otkrilo je da je Kejtin izbor hrane zabilježio sedam puta više pretraga od prosjeka za sve kraljevske dijete i četiri puta više pretraga od dijete Megan Markl.

Vojvotkinja od Kembridža, između ostalog, ne smije da jede određene namirnice. Nekadašnji dvorski kuvar, Daren Mekgrejdi otkrio je da je Kejt Midlton zabranjeno da jede krompir, pirinač ili tjesteninu za večeru.

Vjerovali ili ne, razlog je taj što kraljica ne voli ugljene hidrate, pa se samim tim neće služiti ni ostalim članovima porodice. Takođe, Kejt mora da se pridržava pravila i kada ode u goste.

To znači da ne smije da jede bilo kakvu rizičnu hranu kad je u javnim posjetama, a u tu grupu spadaju školjke, za koje su sigurni da vrlo lako može da izazove trovanje. Međutim, hrana nije jedino čega Kejt mora da se pridržava.

Duge kraljevske večeri je jedno od dešavanja koje je najteže padalo mnogima. Tada niko ne smije da se povuče na počinak prije same kraljice Elizabete II, a Lejdi Di je to jedva poštovala. Buduću kraljicu Kejt još niko nije čuo da se na to žali. Kada je riječ o "modernom načinu života", postoje pravila koja se tiču i društvenih mreža.

Da li ste nekada vidjeli da je Kejt Midlton napravila selfi? Ne, jer joj to nije dozvoljeno. Smatra se da članovi kraljevske porodice treba sa javnošću da komuniciraju direktnim kontaktom, a ne "paradiranjem" po društvenim mrežama.