STRIPTIZETA POKAZALA KOLIKO ZARAĐUJE, ZAVRTEĆE VAM SE: Otkrila i najmračniju stranu - "Znam šta na sceni DONOSI NOVAC!"

Striptizeta je odlučila da pokaže kako je utrostručila svoju zaradu - trik je u evidenciji i statistici kroz koju je shvatila šta joj donosi najviše novca!

Izvor: Tiktok/screenshot/mikifromtheclub

Striptizeta, koja se predstavlja pod pseudoninom Miki (29), odlučila je da svojim pratiocima detaljno pržikaže listu svoje zarade. Ono što je zanimljivo, to je da Miki radi samo dva puta nedeljno, a kako kaže, na godišnjem nivou zarađuje oko 65.000 evra!

Njena zarada se utrostručila kada je nakon višegodišnjeg iskustva odlučila da vodi statistiku o obavljenim nastupima. Kako ističe, tačno zna šta joj na sceni donosi najviše novca.

U video snimku na TikTok-u, koji je dobio više od 547.000 lajkova, objasnila je koliko novca zarađuje svake večeri, kao i da su za to zaslužni "trendovi koje je pratila kako bi shvatila na čemu treba da radi više i bolje". Prema njenoj tabeli, u svojoj najgoroj noći zaradila je 65 dolara, a u najboljoj je zaradila 3.410 dolara.

"Počela sam da vodim tabele od prvog dana kada sam postala striptizeta. Uvek sam bila tip osobe koja voli da vodi evidenciju o novcu i zaista strogo kontroliše svoje finansije, tako da je to bilo prilično prirodno i logično za mene. Tokom godina sam nadogradila svoje tabele, dodala stvari i imala sam mnogo različitih kalkulacija", rekla je ona i dodala:

"Za osam godina koliko sam to radila, zaista sam shvatila koji deo iz statistike želim da vidim u svojim podacima, tako da beležim stvari za koje mislim da su važne, a to su definitivno boje moje perike i dan u nedelji koji sam radila", otkrila je ona.

Prema njenim rečima, najbolje prolazi kada stavi periku jarke boje.

"Veoma je jasno iz mojih podataka da kosa jarke boje zarađuje najviše novca", rekla je.

Uprkos tome što zarađuje kao striptizeta, Miki tvrdi da ne voli da troši novac. Kaže da njen život nije samo novac, pa je otkrila i neke od nedostataka sa kojima se suočava u klubu.

"Putovala sam svuda po Australiji kao striptizeta, odvela me je na toliko neverovatnih mesta i kroz to sam upoznala neke od najboljih ljudi. Očigledno je da postoje i nedostaci, kao, na primer to da rad u noćnoj smeni ostavlja posledice na vaše telo i um ili rad sa nepristojnim mušterijama. To može biti zaista frustrirajuće, ali u svakom poslu ima nepristojnih ljudi, tako da to zapravo nije mana isključivo skidanja", rekla je ona i dodala:

"Radim samo dva dana nedeljno i zarađujem veoma pristojnu svotu novca. Imam toliko slobodnog vremena da radim druge stvari, a naučila sam da loša nedelja samo znači da će sledeća biti bolja!", rekla je Miki.

Pogledajte: