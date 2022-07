NOVAK OPISAO ISHRANU KOJA MU JE PROMENILA ŽIVOT: Jedno nikada NE JEDE do polovine dana, njegova kuvarica otkrila caku!

Novak Đoković je detaljno otkrio kako izgleda ishrana koju je prihvatio jer, kako kaže, odmah mu je donela sjajne reazultate.

Izvor: Instagram/DjokerNole

Problemi Novaka Đokovića kulminirali su u Melburnu 2010. godine, kada je i sam pokušao da poboljša situaciju. Promenio je trenere, operisao devijaciju nosa, promenio ishranu...

Najveća promena usledila je kada je 2011. godine osvojio tri do četiri grend slem turnira, a od Australije do polufinala Rolan Garosa nije imao nijedan poraz. U tom periodu, Novak je izbacio crveno meso, gluten i rafinisani šećer iz ishrane, a prednosti i značaj ovakve ishrane nedavno je potvrdila i njegova kuvarica.

"Oduvek sam imao respiratorne probleme, posebno u Australiji, poput blage verzije astme. Od sedme godine gušio sam se noću. Sa godinama su mi se i alergije pojačavale. Na terenu, uz nalet adrenalina i uzbuđenja, simptomi su još gori. Zbog toga sam predavao mečeve i trebalo mi je dosta da se oporavim od meča. Dr Igor Čertojević me je kontaktirao preko zajedničkih prijatelja. Imali smo par tretmana i već sam osetio prve rezultate. To je bio moj prvi susret sa biofidbek terapijom", rekao je Novak jednom prilikom.

Kako kaže, ishrana je bila ključna za promene koje je želeo.

"Naravno, ishrana je bila jedan od ključnih problema i promena ishrane je učinila mnogo za mene. Tada sam izbacio gluten, mlečne proizvode i rafinisani šećer iz jelovnika. Bila je to velika promena, ali držao sam je se jer su rezultati došli odmah", rekao je Novak u razgovoru sa novinarom Grajamom Besingerom.

"Porodica jeste bila zabrinuta u početku. Nedugo potom, iz ishrane sam izbacio i crveno meso jer sam primetio da treba mnogo vremena i energije da se ono svari u telu, a ta energija mi treba za fokus i oporavak, za naredni trening, za naredni meč. To je bio inicijalni momenat koji me je doveo do sadašnjeg jelovnika koji se zasniva na biljnoj ishrani. Ne jedem ništa životinjskog porekla", ispričao je.

Nole jedno nikada ne jede u prvoj polovini dana i tog pravila se strogo pridržava.

"Kad ustanem, prvo popijem čašu mlake vode sa limunom da bih se detoksikovao. Potom na prazan stomak popijem sok od celera. Kasnije sledi zeleni smuti sa različitim algama, voćem i supernamirnicama i suplementima. U prvom delu dana jedem mnogo voća, kao i salate. Ne volim da jedem hranu koja zahteva mnogo energije za varenje, naročito ne u prvoj polovini dana. Obično jedem žitarice, recimo kinou, divlji pirinač, proso, sladak i običan krompir, kuvan na pari", naveo je.

Njegov režim prokomentarisala je i Ljubica Komlenić, koja je poznata kao osoba koja vodi računa o ishrani Novaka Đokovića.

"Ako pečemo meso na 200 stepeni, to meso dobija negativni holesterol i nestaju proteini. Riba se isto tako ponaša. Međutim, ako prokuvamo pasulj na sto stepeni, time ne ugrožavamo protein u ishrani. To zna i Novak i on unosi više proteina nego sa ribom i mesom. Sa kulturom veganizma jako puno ljudi se izlečilo od tumora, tako da moramo svi da zastanemo i da se zapitamo šta sve stoji iza takve ishrane", objasnila je Ljubica Komlenić za "Danas".