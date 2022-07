MUŠKARAC (35) DOBIO DIJAGNOZU KOJE SE "JAČI" POL STIDI: Počelo je manjkom energije, slabijim pamćenjem, a polni organ...

Jedan 35-godišnji muškarac primijetio je da više nema energije za bavljenje sportom, pamćenje mu je slabilo, imao je problema sa spavanjem, a ni polni organ ga nije "slušao". Dijagnozu koju je dobio nikako nije očekivao!

Kada je sportista i preduzetnik Saad Alam napunio 35 godina, od aktivnog čovjeka punog samopouzdanja i energije postao je iscrpljen, mjesecima nije imao motivacije da ide u teretanu i osjećao je "maglu" u mozgu.

Imao je poteškoće da se fokusira čak i na najjednostavnije stvari, kratkoročna memorija mu je slabila, a nije bilo nikakvog fizičkog niti logičnog objašnjenja za sve te promjene. Doktori su mu rekli da je to dio starenja, ali Alam nije vjerovao u to.

"Opsesivno sam vodio računa o zdravlju cijelog svog života. To nije imalo nikakvog smisla, da se opadanje funkcija dogodi tako brzo", kaže on.

Nakon šest mjeseci odlazaka kod ljekara na razne testove i preglede, napokon je dobio odgovor koji je zapanjio – nivo testosterona u njegovom tijelu bio je na nivou 80-godišnjeg muškarca, a ne mladog, zdravog sportiste.

Do ove dijagnoze su ljekari došli merenjem testosterona u krvi, i to ujutru, kada je taj nivo najviši. Smatra se da je nivo testosterona niži od 300 nanograma po decilitru nizak, a posebno ukoliko osoba uz to ima i simptome. U tim slučajevima se uglavnom unose suplementi testosterona kako bi se povećao nivo.

Nivo testosterona inače postepeno opada nakon 30. godine i pada za oko jedan odsto svake godine života. Nizak nivo testosterona može da bude uzrokovan raznim zdravstvenim problemima, uključujući povrede, ljekove, zloupotrebu alkohola, gojaznost, starenje, upotrebu steroida, višak estrogena.

Simptomi poput smanjene želje za seksom, umora, zaboravnosti i takozvane moždane magle mogu biti znak da provjerite nivo testosterona, kaže specijalista sportske medicine dr Gejb Mirkin.

Alam kaže da je prvo primijetio da nešto nije u redu jer je imao problema sa spavanjem i bio je bez energije, a prethodno je imao vrlo uredne obrasce spavanja i zdravo se hrani.

Takođe, kaže da je bio veoma nestrpljiv u interakciji sa drugim ljudima, što nije karakteristično za njega, a i fizički je bio u sve slabijoj kondiciji, iako je redovno vježbao. Počeo je da dobija salo na stomaku, uprkos redovnim treninzima i zdravoj ishrani.

Kada je shvatio da više nema ni želju za seksom, znao je da definitivno postoji neki problem. "’Alat’ mi jednostavno nije radio", kaže.

Alam ističe da je cijelo iskustvo bilo pomalo zastrašujuće, posebno zato što zbog stida ni sa kim nije mogao da priča o simptomima koje osjeća.

Srećom, terapija mu je pomogla da postepeno vrati samopouzdanje i da opet postane onaj stari. Sada ima 40 godina, kaže da terapija hormonima nije "magični lijek" jer treba vremena da se stvari vrate u normalnu, ali svakako pomaže.