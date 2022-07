ČEKALA DA ĆERKA NAPUNI 18 I REKLA JOJ DA POTPIŠE UGOVOR: Jedni bodre, drugi prozivaju mamu - UNIŠTIĆETE JE!

Kada je napunila 18 godina, potpisala je ugovor koji joj je dala mama.

Izvor: TikTok/screenshot/c_d_g

Kažu da je podučavanje dece o vrednosti novca i njegovim raspolaganjem važna životna lekcija, jer deca u detinjstvu ne mogu da znaju sa koliko novca roditelji raspolažu. Jedna majka ima posebnu metodu, koja je izazvala podeljena mišljenja na internetu.

Ona je svojoj 18-godišnjoj ćerki dala da potpiše ugovor o zakupu, ukoliko ona i dalje planira da živi sa njom. Žena je objavila video na TikTok-u koji je brzo postao viralan i na kome se vidi kako devojka potpisuje da će plaćati za svoj boravak u porodičnom domu.

Majka je video nazvala "trenutkom pouke", ali dosta ljudi imalo je negativne komentare. Pisali su o iskustvima iz svog života i kako ne razgovaraju sa roditeljima nakon što su bili izloženi istim uslovima.

"Moji roditelji su to učinili i više ne razgovaramo! Pa, srećno, pretpostavljam", napisala je jedna osoba.

"U 20-ima sam i jedva preživljavam s dva posla. Pomozite joj, spasite je tako da može biti finansijski stabilna kad krene dalje sama", glasio je drugi komentar.

"Moja mama je to učinila i to me je definitivno učinilo odgovornijom osobom. Jako sam zahvalna na tome, ništa na ovom svetu nije besplatno", rekla je jedna osoba.

Komentari su izazvali mamu da snimi još jedan video i objasni detalje svoje odluke:

"Sa 16 godina bila sam samohrana majka i roditelji mi nisu pomogli da uspem, morala sam da se borim za svaku stvar koju imam", napisala je.

Šta vi mislite?