BIZARNO - ŽENE STAVLJAJU MIRIS POLNOG ORGANA NA VRAT I TIJELO: Razlog će vas ZAPREPASTITI, teretana i klubovi su cilj!

Pojavio se novi trend koji promovišu slobodne djevojke - stavljanje mirisa polnog organa na vrat i tijelo.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock

Ako ste mislili da žene imaju granicu kada je osvajanje muškarca u pitanju, odmah možete da zaboravite na tu teoriju. Koliko su spremne da zavedu nekoga, dokazuje i najnoviji bizarni trend koji je pokrenut.

Riječ je o nanošenju vaginalne tečnosti na mjestima gdje se opipava puls, a sve zarad nade da će privući muškarca. Vjerovali ili ne, ovo se najviše radi u teretani i klubovima, a jedna djevojka je odlučila da isproba ovo.

Kako je objasnila, žene prstima uzimaju miris polnog organa i nanose ga na vrat i zglobove. Ovaj miris "radi" kao neka vrsta feromona, koji navodno, privlači ljude zbog vašeg prirodnog mirisa. Žena, koja je isprobala ovu metodu, kaže da je u jednom baru dobila nekoliko besplatnih pića od momaka.

Potom je ovo uradila kada je otišla u teretanu i tvrdi da miris polnog organa "čini čuda". U TikTok videu koji je prikupio više od milion pregleda, napisala je:

"Prvi put u teretani. Nećete mi vjerovati, ali uspio je trik sa mirisom polnog organa", napisala je i objasnila:

"Radila sam iskorak i jedan momak mi je prišao. Niko drugi nije stajao tako blizu mene, a on je bio na traci za trčanje. Znojila sam se kao luda jer sam vježbala. Okrenuo se prema meni i postavio mi neko nevažno pitanje, ni ne sjećam se. On je samo pokušavao da probije led. U svakom slučaju, pozvao me je da izađemo i razmijenili smo brojeve i možda ću ga vidjeti ove nedelje", otkrila je.

Ovo je izazvalo opštu raspravu na mrežama.

"Ovo je bolesno, ne znam ko to može da radi", "Znači ovo ljeto će mirisati...zanimljivo", "Ovo je jadno i sramotno", "Koliko žene ne cijene sebe", glasili su samo neki od komentara.

Pogledajte: