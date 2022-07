JETRA VAM JE OŠTEĆENA AKO PRIMETITE NEKI OD OVIH 5 SIMPTOMA: Odmah idite kod lekara, telo vam šalje UPOZORENJE

Doktor otkriva simptome koji ukazuju na oštećenje jetre - ne ignorišite ih!

Izvor: Youtube/AMBOSS:Medical Knowledge Distilled

Jetra je organ koji ima veoma važnu funkciju u organizmu – ona obavlja više od 500 različitih funkcija, pa nije nikakvo iznenađenje da oštećenje jetre može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Da biste na vreme shvatili da sa jetrom nešto nije u redu, važno je da slušate znake upozorenja koje vam telo šalje, a dr Tomi Mičel objašnjava na šta najviše treba obratiti pažnju.

Umor, mučnina, žuta boja kože ili očiju tj. žutica, tamni urin i bol u gornjem desnom delu stomaka su sve znaci kojima vas telo upozorava da jetra ne funkcioniše kako treba, kaže dr Mičel.

Ukoliko osetite bilo koji od ovih simptoma, važno je da što pre odete kod lekara, kako bi se utvrdilo da li je reč o oštećenju jetre, a lečenje započelo što pre. Uz ranu dijagnozu i odgovarajuću terapiju, mnoge bolesti ili oštećenja jetre mogu da se stave pod kontrolu.

"Postoji mnogo različitih načina na koje može doći do oštećenja jetre. Jedan od najčešćih uzroka je prekomerna konzumacija alkohola. Kada jetra prerađuje alkohol, proizvodi toksični nusproizvod koji se zove acetaldehid", kaže dr Mičel.

On ističe da do oštećenja jetre mogu dovesti i neke virusne infekcije, poput hepatitisa C ili B, kao i određeni lekovi, hemikalije, autoimune bolesti.

Ukoliko se ne leči, naglašava dr Mičel, oštećenje jetre može dovesti do ciroze, koja može da bude fatalna, zato je jako važno da ne ignorišete simptome upozorenja.