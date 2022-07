ŠOK ISPOVEST MUŠKARCA KOJI RADI KAO POSLOVNA PRATNJA: Nećete verovati kakve BIZARNE STVARI usamljene žene žele da radim!

Muškarac koji radi kao poslovna pratnja otkriva šta mu žene traže, šta je njegov opis posla i detaljno opisuje kako izgledaju "radni dani".

Izvor: Dusan Petkovic/Shutterstock.com

Možda se plaćanje se*sualnih usluga prepisivalo samo jačem polu, ali da su sada muškarci ti koji dobijaju novac od žena, dokazuje i ova priča. Muškarac, koji ne želi da otkrije identitet, ističe da muške poslovne pratnje sve više stiču popularnost, a u nastavku saznaje šta ovaj posao podrazumeva.

Detaljno je opisao svaki dan svog angažovanja i šta sve žene zahtevaju kako bi zadovoljile svoje želje. U nastavku pogledajte njegovu ispovest kroz sve dane u nedelji, koji su inače, "radni":

Ponedeljak

Možda je to početak još jedne radne nedelje za sve ostale, ali ponedeljak je obično miran za mene. Mislim da me ne biste izabrali kao mušku pratnju u sobi. Ljudi misle da bih bio super posvećen u aktivnostima ispod čaršava, ali sebi bih dao ocenu 7/10. Nisam magičan, ali vežbam, izgledam dobro i prijateljski sam nastrojen, a to se izgleda najviše sviđa ženama.

Većinu posla dobijam preko agencije, ponedeljkom se desi da dobijem i po nekoliko "rezervacija". Plaćam mesečnu naknadu za postavljanje svojih podataka na sajt agencije. Ne pokazujem svoje lice na sajtu, ali klijentima koji zahtevaju pošaljem slike tela. Ne želim da me prepoznaju, jer ja ne znam da li ću se ikada baviti nečim drugim u budućnosti. Po profesiji sam glumac, ali to me nikada nije privlačilo.

Utorak

Kada neko želi da me angažuje, naplaćujem 20.000 dinara po satu ili 200 po minuti za video sadržaj na Zoom-u ili WhatsApp-u. U proseku radim dva ili tri posla nedeljno. Večeras se viđam sa jednom ženom koja je redovan klijent, a to je lepo jer već znam šta ona voli. Klijenti mi retko govore svoje godine, ali pretpostavljam da je ova žena u kasnim četrdesetim. Većina mojih klijenata je otprilike tog uzrasta, retko kad su mlađe, iako je jedna bila u dvadesetim, a najstarija u šezdesetim.

Ponekad dobijam zahteve za određenu odeću, kao što je mornarsko odelo ili bela majica, ali nikada nisam imao loše iskustvo ili nešto što je nemoguće ispuniti. Iznenadili biste se koliko "normalnih žena" rezerviše susret sa mnom. Kada je u pitanju donji veš, držim se klasičnih uskih gaća, a rekao bih da to žene i najviše vole. Obično sa sobom ponesem i nekoliko rekvizita, kao što je vibrator, neka se*sualna pomagala i ulja. Masaža je dobar način da počnete da dodirujete ženu, posebno ako je nervozna, a to se uvek dešava svakoj koja me prvi put angažuje. Uvek koristim prezervativ.

Sreda

Ovim poslom sam počeo da se bavim kada mi je trener iz teretane rekao da se bavi istim. Objasnio mi je da je ušao u svet poslovne pratnje kako bi imao dodatnu zaradu, a potom i da je zaradio mnogo više nego što je to mogao da zaradi za nekoliko meseci u teretani. Ja sam strejt i volim se*s sa ženama, pa sam odlučio da pokušam, jer je to značilo da i dalje mogu da stignem na svoje glumačke audicije. Moj prvi posao je bila dama od oko 50 godina koja je želela da koristim ruke da je dovedem do orgazma. Bio sam prestravljen, ali ona je delovala srećno.

Srećom, sve vreme sam bio solo. Mislim da nijedna devojka ne bi bila sa mnom u vezi da zna čime se bavim. Moja najveća briga je da klijenti ne razviju osećanja prema meni i da naša viđanja ne shvate kao razlog za ulazak u vezu. To se jednom dogodilo, a ako se ponovo dogodi, moraću da blokiram klijentkinju. Volim ih, ali tu nema mesta za ljubav. Ako sam angažovan od ponedeljka, već u sredu mogu da osetim da neka žena želi nešto više.

Četvrtak

Najveća razlika između mlađih i starijih žena je ta što su starije neverovatno direktne. Jedna žena je želela da gledam njenu "solo igru u krevetu", a potom da joj se pridružim. Jedna voli da budem grub, dok druga obožava se*s pored prozora. Postoje i one klijentkinje koje samo žele da ležimo i da ne radimo ništa.

Tu su i žene koje ne znaju šta hoće ili su izgubile samopouzdanje nakon raskida, a ja im pomažem da ponovo pronađu svoj put. Smatram da su ti poslovi zaista zadovoljavajući - videti kako žena potpuno gubi kontrolu nad sobom i ne dozvoliti joj da bude tako. Plaćen sam za to, a to je dobro za moj ego.

Petak

Neke žene žele samo moje društvo. Petak mi je već dugo rezervisan za jednu Anu, koja je deset godina starija od mene. Bogata je, ali usamljena. Uvek idemo na večeru u poznati restoran u koji je odlazila sa svojim bivšim mužem. Uvek je doterana, želi da pijemo šampanjac i samo da flertujemo. Na kraju večeri želi da je poljubim u obraz, ali nikada nismo imali se*s. Ona to ne želi, ovo je dovoljno ispunjava.

Subota

Subota je namenjena ženi koja želi zabavu bez ikakve muke. Stalno mi govori da joj je muka od muškaraca sa društvenih mreža i raznoraznih aplikacija, a to čujem i od ostalih klijentkinja. Sa njom naručim hranu, gledamo po*no filmove, a zatim pokušavamo da iskopiramo glumce.

Nedelja

Nedeljom ne radim. Tada nemam rezervacije i obično sabiram sve utiske. Idem na ručak sa porodicom, iako moji roditelji nemaju pojma čime se bavim. Iz ovog posla sam jednu stvar naučio: ženama je mnogo važno da ih neko sluša. Se*s nije sve, čak i kad neko plaća za to. Toliko puta odlazim sa sastanka, osećajući se više kao terapeut nego kao poslovna pratnja. Možda je to sledeće što ću želeti da završim i radim.