Muškarac je tukao ženu na ulici, a onda se umešala Rut Toreljo i onesposobila ga do dolaska policije.

Izvor: Twitter/Alcaldía Guayaquil/Printscreen

Skandal na ulicama Ekvadora i jedna hrabra žena koja je sprečila još veći haos. Muškarac je tukao ženu nasred ulice, a onda se umešala direktorka MMA akademije i prebila ga.

Žena po imenu Rut Toreljo nije marila za svoju bezbednost, stala je u odbranu sunarodnice u Gvajakilu i postala je zbog toga hit na društvenim mrežama. Ispričala je svoje iskustvo i priznala šta je šokiralo.

"Devojka mu je vikala da ga pusti, on je nije slušao, već je podigao desnu ruku i ošamario je. Čim sam to videla, reagovala sam. Stala sam između njih, onesposobila sam ga i sačekala da dođe policija, iako je on želeo da nastavi da se bije. Iznenadilo me je to što su ljudi okolo stajali, prolazili, gledali i niko ništa nije uradio tim povodom", rekla je Rut.

Las artes marciales brindan herramientas de defensa ante casos de violencia. Ruth, con sus conocimientos, pudo someter a un sujeto con actitud violenta mientras agentes del@cuacmeacudían al lugar.pic.twitter.com/KUIV8uAFDU — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye)June 17, 2022

Ona radi kao direktorka u MMA akademiji i pozvala je žene da u što većem broju dođu na časove samoodbrane.

"Važno je da žene nauče borilačke veštine. Nažalost, sa ovim se bore svakodnevno i to ne smemo da dozvolimo. I mlađi i stariji mogu da dođu na časove kod mene i da nauče mnogo toga", poručila je Toreljo.