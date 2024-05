Milijarder Brajan Česki je osnovao Airbnb, a evo koji put je morao da pređe da bi uspio.

Izvor: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Brajan Česki prošao je jedinstven i živopisan put od studenta industrijskog dizajna na Roud Ajlendu do osnivača platforme Airbnb, i 245. mjesta najbogatijih ljudi na svijetu Forbes liste (ukupna vrijednost 9,7 milijardi dolara). Put do uspjeha došao je mnogobrojnim kreativnim prečicama.

Rođen je u gradiću Niskajuna u državi Njujork, a njegovi roditelji, oboje socijalni radnici došli su u Ameriku iz Italije i Poljske. Njegov mladalački život bio je trodijelno protkan hokejom, umjetnošću, bodibildingom (postoje brojne fotografije na internetu Českija u pomalo opskurnim Spido gaćicama). Njegovo odrastanje je za standarde Silicijumske doline bilo teško gubljenje vremena.

Kao dijete, Česki je bio zainteresovan za umjetnost, dizajn, crtanje i redizajniranje cipela i igračaka. Stoga i ne čudi što je upisao Školu dizajna Roud Ajlend (RISD), u kojoj je 2004. stekao diplomu industrijskog dizajna.

Dizajn (snova)

Za to vrijeme on i njegov nerazdvojni prijatelj, i kasniji poslovni partner Džo Nebia vodili su sportske sekcije, Brajan hokejašku, Džo košarkašku. Atletski tim u umjetničkoj školi? Bio je to ozbiljan marketinški izazov, natjerati umjetnika da ide na hokej. Obrisi preduzetništva već su se nazirali.

U RISD-u je naučio da je sve oko nas plod nečijeg dizajna, da možete da živite u svijetu sopstvenog dizajna i vrijednosti. "Vi kreirate pravila, stvarate vrijednosti i, na kraju, ako ste uspješni, taj svijet raste", rekao je u jednom intervjuu. Nakon što je diplomirao, Česki se preselio u Los Anđeles da se okuša kao industrijski dizajner. Brajanov otac nije bio oduševljen njegovom umjetničkom vokacijom – "pobrini se da jednog dana dobiješ posao sa zdravstvenim osiguranjem", rekao mu je jednom prilikom.

Izvor: Eugene Gologursky / Getty images / Profimedia

Sam u Los Anđelesu sa 22 godine, u oronuloj Hondi Sivik gubio je sate u saobraćaju, sa nešto više od 1.000 dolara u džepu sve manje je vjerovao u retoriku iz škole dizajna da "svijet može da se dizajnira". Dizajn Los Anđelesa, grada u kojem su svi "producenti, fotografi i manekenke" bio je dizajn apsurda, u kojem polovinu vremena provedete u traganju i saobraćaju, a nakon toga ostaje vam isključivo vrijeme za surovo preživljavanje, malo za snove i njihovo ostvarivanje.

Nakon godinu dana odustaje od LA-a i 2007. godine se zajedno sa Gebijom seli u San Francisko, u kojem nisu imali ni dovoljno novca da plate kiriju za trosobnu kuću sa kuhinjom koju su povoljno iznajmili. Sinula im je ideja da svoj privremeni dom kratkoročno izdaju, ponukani održavanjem konferencije Društva industrijskih dizajnera Amerike koja se u tom trenutku održavala u gradu, ali i manjkom slobodnih hotelskih soba. Noćenje sa doručkom, bila je njihova ideja.

Daleko je to bilo od realnosti, pošto nisu imali krevete u potpuno nenamještenoj kući, sve do momenta kada je Džo izvadio iz "naftalina" krevete na naduvanje iz svoje rane, kamperske faze života. Jeftini dušeci i pop tartovi za doručak su kasnije postali Airbnb, ali idemo korak po korak.

Vebsajt su napravili za tri dana, znajući samo HTML osnove. Tada na scenu stupa njihov drug, a kasniji suosnivač, tehnološki i strateški direktor Airbnb-a Nejtan Bleharčik koji je novostvorenu stranicu kodirao koristeći veb aplikaciju Ruby on Rails.

Uspjeh se najbolje prodaje, ne i ideje

Poslali su e-poštu konferenciji o dizajnu, napisavši: "Trebalo bi da nam pomognete i promovišete ovu ideju", što su oni i učinili, iako im je koncept bio apsurdan, ali i simpatičan. Na njihovo iznenađenje već tada su se tri osobe prijavile za boravak u stanu – žena od 35 godina, Mormon iz Jute od 45 i jedan Indus. Društveno, Airbnb je sažimao ljudske odnose na potpuno drugačiji i bliži način, i bio je preteča pravog ubrzanog netvorkinga.

Brajan i drugovi nisu znali ama baš ništa o rizičnom kapitalu, nisu čuli za platforme Mashable ili Techcrunch, anđele investitore. U osnovi su zamišljali model u kojem uzimaju od rentiranja 10% za tržište koje su procijenili na 30 miliona. Kada ih je prijatelj uputio u anđele investitore, poslali su dvadesetek imejlova, dobivši osam odgovora.

Jedan investitor sjeo je sa njima u univerzitetski kafić naručivši smuti. Kada je čuo Airbnb ideju, samo je bez pozdrava ustao i otišao, na pola smutija. Drugi investitori bili su zabrinuti tržištem i nedostatkom tehničkog tima (za 10% kompanije tada su mogli da dobiju za 100.000 dolara). Morali su sami, a Brajan je mahnito počeo da troši limite od 5.000 dolara na kreditnim karticama dok dug na kartici nije iznosio 40.000 dolara.

Izvor: Eugene Gologursky / Getty images / Profimedia

Njih dvojica su mozgali – putnici žele da idu tamo gdje ima domova, a ljudi žele da svoje domove ponude putnicima. Kako riješiti ovu matematiku? Stambena kriza vijeka je te 2008. godine ozbiljno uzela maha, pa im je sinulo –Airbnb će ponuditi te domove.

Uspjeli su da se izbore za termin u lokalnim vijestima televizije NBC i promovišu svoju ideju, Za dvije nedjelje su od tri tipa u stanu bez posla i novca avanzovali na tri tipa u stanu bez posla i novca, kojima se bavi Njujork Tajms. Tada su pokrenuli TechCrunch, a u sekciji za komentare nizale su se uvrede i nipodaštavanja za njihov projekat.

Zaobilazni put do uspjeha preko žitarica

Posjedovali su vebsajt koji niko nije koristio. Da bi stali na noge, Česki i njegovi suosnivači su kreirali specijalna izdanja žitarica pod nazivom "Obama O’s" i "Cap’n McCains", zasnovane na predsjedničkim kandidatima Baraku Obami i Džonu Mekejnu. Ne ideju su došli u supermarketu dok su gledali na rafovima Cheerios žitarice u jeku američke predsjedničke kampanje.

Svi su mislili da su ludi, a u to vrijeme je bila konvencija demokrata u gradu. Nisu imali novca da štampaju kutije, pa su zamolili poznanika sa Berklija koji je išao sa njima u školu dizajna na Rod Ajlendu, da im pomogne jer je imao štampariju. Odštampao im je 500 ravnih kartona, koji su izgledali kao džinovski plakati, koje su oni kao origami morali da presavijaju i lijepe vrelim ljepkom. U demokratskoj Kaliforniji prodavale su se samo žitarice sa likom Obame, pa su "Mekejna" uz "Obamu" davali gratis.

Ubrzo su se kutije od četiri dolara prodavale za 40. Na kraju su prodali žitarice u vrijednosti od 30.000 dolara, uspjevši da se izvuku iz dugova. Poslije izvjesnog vremena neko od njih je vidio da se na oglasu na Ibeju prodaje Obamina kutija po cijeni od čak 500 dolara.

Sada kada su vratili na nulu, shvatili su da opet nemaju dovoljno ni za hranu. "Biti osnivač, čak i uz partnerstva znači biti usamljen". I ne samo to, Brajan se u jednoj od svojih ispovijesti prisjetio i noći kada je rovario po kuhinjskim policama shvativši da nema hrane, osim kečapa i 300 kutija "Mekejn žitarica", koje su danima jeli. Biznis o kojem su maštali bio je na čekanju, čak je i Brajanova majka mislila da se oni zaista bave proizvodnjom žitarica, a oni su sebe zatekli kako se gotovo na silu izjašnjavaju kao preduzetnici u San Francisku, kao što u Los Anđelesu sebe nazivaju producentima.

Bubašvabe

Impresionirani prodajom žitarica američki kompjuterski naučnik Pol Grejem i njegov saradnik Majkl Sibel (koji su od ranije pratili njihovu ideju) pozvali su ih na zimsku obuku 2009. godine u okviru svog startap inkubatora, kompanije za kapital Y Combinator, kroz koju su obezbijedili i 20.000 dolara u zamjenu za 6% udjela u kompaniji.

Pol Grejem je tada rekao "uf, vi ste kao bubašvabe, nećete da umrete". Prihvatio je da ih finansira, a razlog je bio eksplicitan. "Ako možete da ubijedite ljude da plate 40 dolara za kutiju žitarica od četiri dolara, vjerovatno biste mogli da ubijedite ljude da spavaju na vazdušnim krevetima drugih ljudi".

Česki je nastavio da tetoši i njeguje svoje čedo, pa je nerijetko koristio Tviter da lično traži prijedloge za poboljšanje Airbnb-a. Provodio je i po šest mjeseci godišnje u Airbnb stanovima, što je dovelo do razvoja, pedesetak promjena na platformi i dodatnih usluga. Rad, rad i samo rad, bez opuštanja i lovorika.

On je aktivan Airbnb domaćin i ponudio je i svoj dom u San Francisku na platformi 2022, koji je prepun suvenira kompanije, poput priznanice za spavanje na prvom vazdušnom dušeku u okviru njihove Bed and Breakfast ponude. U stanu su se osim raznih vintidž logotipa našle i Obamine i Mekejnove kutije iz tog vremena.

Od spavanja na poluizduvanim madracima došli su do velikog sjedišta njihove kompanije u ulici Brenan 888, a prihodi kompanije su 2023. godine iznosili šest milijardi dolara. Česki, koji je predvidio rast Airbnb-a, zajednice od preko četiri miliona domaćina koji su ugostili više od 1,5 milijardi gostiju u gotovo svim zemljama svijeta, imao je udio u Airbnb-a od 12%, a Džo Gebija i Nejtan Bleharčik kao suosnivači osam i 10 posto.

Česki je 2015. uvršten na Forbes listu najbogatijih američkih preduzetnika mlađih od 40 godina, a našao se i na listi "Time 100" najuticajnih osoba na svijetu, istoimenog magazina. Nedugo zatim predsjednik Barak Obama imenovao je Českija za ambasadora globalnog preduzetništva.

Godinu dana kasnije našao se na Forbes listi 400 milijardera, a 2018. godine je proglašen za izvršnog direktora godine u oblasti Bej od strane žurnala American City Business. U decembru 2020. Airbnb je izašao na berzu putem inicijalne javne ponude. Juna 2022. godine, Česki se našao među 100 najmoćnijih ljudi u svjetskom hotelijerstvu po Međunarodnom institutu za hotelijerstvo.